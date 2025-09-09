Eurospin, ti regala 3.700 € all’anno di spesa | Tutte le famiglie possono aderire alla grande festa

La celebre catena di supermercati italiana è pronta per far risparmiare alla propria clientela una straordinaria somma: ecco come.

Quanto si ha a che fare con la classica spesa settimanale, tutti noi non desideriamo altro che spendere il meno possibile. Un’impresa che ultimamente si rivela essere sempre più difficile, complice il rincaro di beni e servizi, che ha fatto lievitare vertiginosamente i prezzi.

Per questa ragione si cerca qualsiasi espediente (legale) per risparmiare. Uno di questi è legato alla scelta del supermercato, il quale a differenza di ciò molti sono arrivati a pensare, può far salvare a una sola famiglia migliaia di euro all’anno.

Proprio così. Alcuni punti di vendita non solo dispongono di una vasta gamma di prodotti, ma secondo la classifica stilata da Altroconsumo, la maggior parte di questi ultimi presenta un costo più basso se paragonato a quello di altre catene di negozi.

Il supermercato più economico secondo Altroconsumo

Nonostante la miriade di opzioni in termini di supermercati, gli italiani cercano di ridurre i costi dei prodotti che vengono regolarmente inseriti nel carrello. Uno dei modi per farlo è di recarsi nello store più conveniente. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: qual è?

Semplice, si tratta dell’Eurospin, ormai presente in ogni singola regione italiana. Basti pensare che vanta 1100 punti vendita. Secondo quanto dichiarato da Altroconsumo, il noto discount è il più economico del Bel Paese, senza dover rinunciare alla qualità.

Da Eurospin si risparmiano migliaia di euro all’anno

La famosa organizzazione di consumatori ha svolto un’indagine che ha preso in analisi centinaia di scontrini ed etichette provenienti da 1150 punti vendita sparsi in 67 città differenti, confermando che i discount battono la concorrenza: ce ne sono ben 7 tra le prime dieci posizioni della classifica relativa ai supermercati più economici, e la prima posizione è occupata proprio da Eurospin.

Stando a quanto calcolato da Altroconsumo, una famiglia di quattro persone, facendo spesa all’Eurospin, riuscirebbe a risparmiare fino a 3700 euro all’anno rispetto agli oltre 9200 euro spesi in media (dati Istat). Questo significa che presso la suddetta azienda la spesa è più conveniente.