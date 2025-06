ESTATE GRATIS – Fai il bagno sotto la cascata, mangi all’ombra e parcheggi senza pagare nulla | Altro che mare, sembra la Svizzera ma sei a un’ora da Roma

Il suo fascino incontrastato le ha permesso di essere una fonte di ispirazione per decine e decine di direttori cinematografici.

Immaginate un luogo lontano km dal tram tram quotidiano, immerso nella natura più incontaminata e all’insegna di una leggera brezza che permette di rilassarsi e ricaricare le proprie energie. Sebbene sembri un una pura utopia, questo posto esiste davvero e si trova in Italia.

Come sappiamo, le nostre regioni offrono panorami estremamente variegati e suggestivi, tanto da essersi trasformati a volte in celebri set cinematografici. Ma pochi sono in grado di raggiungere la bellezza delle cascate in questione.

Qui avrete la possibilità di trascorrere qualche ora in compagnia di amici o del vostro amico a quattro zampe, tuffandovi nelle meravigliose piscine naturali. Per raggiungerle, non dovete molta strada: si trovano a pochi km dalla Capitale.

Le cascate da visitare almeno una volta nella vita

A circa 50 km da Roma si trova la Valle del Treja, dove si origina l’onomimo fiume, che attraversa strati sovrapposti di rocce vulcaniche. Con il tempo le suddette sono andate incontro ad una lenta erosione, dando vita a tante piccola cascate, oggigiorno conosciute come Cascate di Monte Gelato.

Immerse in un esteso parco naturalistico, dove si snoda una folta vegetazione, che ospita boschi e mulini, queste spettacolari cadute d’acqua sono situate nel comune di Mazzano Romano e rappresentano uno dei luoghi più suggestivi del Lazio.

Una giornata all’insegna della brezza e del relax

Oltre alla magnifiche Cascate, nei dintorni è possibile ammirare tante altre attrazioni, che includono alcuni insediamenti avvenuti nel tempo. Uno di questi è rappresentato da una villa romana del I secolo a.C. Come accennato in precedenza, poco distante è presenta la Mola di Monte Gelato, ovvero un antico mulino ad acqua costruito nel ‘800.

Quest’ultimo è caratterizzato da una struttura semi-medievale posta tra i due rami del fiume Treja, affiancato da una torretta. Il luogo è perfetto anche per gli amanti delle escursioni. Le cascate rappresentano infatti il punto di partenza ideale per ammirare la ricca flora e fauna che risiede nel parco, attraverso percorsi realizzati su misura.