Esplosione a Monteverde: un boato devastante squarcia la domenica mattina della Capitale

Una violentissima esplosione ha distrutto una palazzina di tre piani in via Vitellia, nel cuore del quartiere Monteverde a Roma. Il dramma si è consumato questa mattina, poco prima delle 9, lasciando attoniti i residenti e trasformando la tranquilla strada in uno scenario apocalittico. Secondo le prime testimonianze raccolte da LaPresse, un boato “come se fosse una bomba” ha scosso la zona, seguito da un forte odore di gas che ha rapidamente saturato l’aria.

L’intervento dei soccorsi e la paura di nuovi crolli

Immediatamente dopo l’esplosione, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e le squadre di soccorso, pronti a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali feriti. Fortunatamente, non si sono riscontrate fiamme evidenti, ma il rischio di ulteriori crolli ha reso l’area estremamente pericolosa e difficile da mettere in sicurezza. Le auto parcheggiate sotto l’edificio sono state letteralmente sbriciolate dai detriti, e le operazioni di recupero procedono con estrema cautela.

Un dramma che riapre ferite mai sanate

Questa tragedia riporta alla memoria una lunga serie di incidenti simili che hanno segnato la città di Roma negli ultimi anni. Basti pensare alla devastante esplosione del 2001 in via Ventotene, che causò la morte di otto persone, o al più recente crollo in via Palombini nel 2018, provocato da una fuga di gas. Gli episodi sembrano seguire un tragico filo rosso che attraversa i decenni e che evidenzia una questione mai del tutto risolta: la sicurezza degli impianti a gas nelle vecchie strutture abitative.

Monteverde sotto shock: le voci dei residenti

Nell’aria si respira paura e incredulità. Alcuni residenti, ancora visibilmente scossi, raccontano di aver avvertito vibrazioni fortissime prima del crollo, come se la terra stessa tremasse. “Abbiamo pensato a un attentato – racconta Giorgio, che vive a pochi isolati – poi ci siamo resi conto che si trattava di un’esplosione interna.” C’è chi parla di odore di gas già percepito nei giorni scorsi, ma al momento nessuna segnalazione ufficiale era stata inoltrata alle autorità.

Un allarme mai sopito: il rischio gas nella Capitale

Questa esplosione riporta l’attenzione sullo stato di manutenzione degli impianti a gas, soprattutto nelle palazzine storiche della città. Non è la prima volta che Roma si trova ad affrontare simili tragedie: incidenti causati da fughe di gas e impianti obsoleti hanno più volte messo in ginocchio interi quartieri.