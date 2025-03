Lotta alla sosta selvaggia a Roma: record di multe e tolleranza zero

Negli ultimi mesi Roma Capitale ha intensificato la battaglia contro la sosta selvaggia e le infrazioni al Codice della Strada, ottenendo risultati senza precedenti. Con l’obiettivo di ripristinare la legalità e garantire la fluidità del traffico, la Polizia Municipale ha messo in campo un numero crescente di pattuglie, grazie anche alla presenza di nuovi agenti neoassunti e formati, raggiungendo cifre da record nel primo bimestre del 2025.

Boom di multe a Roma: oltre 160mila sanzioni in due mesi

I numeri parlano chiaro: tra gennaio e febbraio del 2025 sono state elevate oltre 160mila multe per sosta vietata, doppia e tripla fila, e altri casi di intralcio alla circolazione. Questo dato rappresenta un incremento del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segno di un deciso giro di vite contro le irregolarità stradali. In totale, le violazioni al Codice della Strada registrate dalla Polizia Municipale sono state 180mila, con un aumento del 17% rispetto al 2024.

Controlli più capillari e zone maggiormente colpite

Le pattuglie, coordinate dai gruppi di I Gruppo Centro, Prati, Parioli, Flaminio, Monte Mario e Monteverde, hanno monitorato con particolare attenzione i punti più critici della Capitale, come le zone dello shopping (via Cola di Rienzo, il Tridente con via del Babuino e via di Ripetta), i lungotevere e aree strategiche come Piazza Risorgimento, Piazza Cavour e i dintorni di Piazza Venezia. Anche viale Parioli, viale Regina Margherita, via Tagliamento e via Po sono state oggetto di controlli serrati, con un numero significativo di sanzioni.

Le cifre del fenomeno: incassi da record per il Comune

Nel solo 2024, l’amministrazione comunale ha incassato oltre 2 milioni di euro grazie alle contravvenzioni. Quest’anno, con il ritmo di oltre 4.700 multe al giorno, le stime prevedono un incremento significativo degli introiti. A questi dati si aggiungono i verbali elevati grazie agli impianti di rilevazione automatica: varchi ZTL, photored ai semafori e autovelox sulle strade ad alto scorrimento. Complessivamente, il numero di multe emesse nei primi due mesi del 2025 raggiunge quota 273mila, un risultato impressionante considerando i 720mila controlli effettuati.

Sanzioni severe anche per guida in stato di ebbrezza

Parallelamente alla lotta contro la sosta selvaggia, si intensificano i controlli contro la guida sotto effetto di alcolici. Nel 2025, i controlli sono già raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2024, passando da 2.600 a circa 4.000. Anche il numero di violazioni risulta in calo, scendendo da 209 a 135, un dato positivo che testimonia l’efficacia della prevenzione e della deterrenza.

Conclusioni

Il Comune di Roma non intende abbassare la guardia nella lotta contro la sosta selvaggia e le violazioni al Codice della Strada. Con pattuglie sempre più presenti sul territorio e l’utilizzo di tecnologie avanzate per il rilevamento automatico delle infrazioni, la Capitale si prepara a proseguire su questa linea dura anche nei mesi a venire. La tolleranza zero contro il parcheggio selvaggio è ormai una realtà consolidata, con l’obiettivo di rendere Roma una città più vivibile e sicura per tutti.