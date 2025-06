Esami di Maturità 2025, ci siamo! Il calendario delle prove

Il grande giorno è arrivato: è la notte che tutti aspettano, quella “prima degli esami”, che ha sempre un sapore speciale, per chi l’ha vissuta, per chi la vive e per chi attende il proprio momento. Mancano ormai poche ore e poi, per circa 47mila studenti del Lazio, suonerà la campanella che segnerà l’inizio della maturità. L’appuntamento tanto atteso – e temuto – con la prima prova scritta è fissato per domani mattina. Un mix di emozioni accompagna queste ultime ore: l’agitazione per la prova, i ricordi degli anni trascorsi insieme in classe, le ipotesi sulle tracce possibili e le immancabili canzoni intonate a piena voce come rito beneaugurante.

Maturità 2025, le prove

Intanto, dietro le quinte, si lavora per garantire che tutto sia pronto dal punto di vista organizzativo. In particolare, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha gestito la sostituzione di circa l’8% dei presidenti di commissione, circa 100 su un totale di 1.300 nella provincia di Roma. Un numero analogo riguarda i commissari, sia interni che esterni, che compongono ciascuna commissione. Nonostante i forfait, l’Usr ha provveduto rapidamente alle nomine sostitutive per assicurare la regolare partenza delle prove.

Domani mattina, a partire dalle 8:30, per sei ore i maturandi delle scuole statali e paritarie – 34mila a Roma, 4.700 a Latina, 4.200 a Frosinone, 2.400 a Viterbo e 1.300 a Rieti – affronteranno la prova di italiano, identica su tutto il territorio nazionale. Sette tracce tra cui scegliere, suddivise in tre tipologie: analisi del testo, tema di attualità e testo argomentativo.

Giovedì sarà la volta della seconda prova scritta, che varia in base al percorso di studi: latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua straniera per i licei linguistici e discipline d’indirizzo per tecnici e professionali.

Da lunedì prossimo, spazio ai colloqui orali, che si estenderanno per buona parte di luglio. Le commissioni potranno ascoltare al massimo cinque candidati al giorno. Durante l’orale, gli studenti dovranno mostrare la loro capacità di affrontare un argomento in chiave interdisciplinare, dimostrando maturità, padronanza dei contenuti e competenze trasversali.

Maturità 2025, è caccia alle tracce

Nelle ore precedenti alla prova, molti ragazzi si sono lanciati in una frenetica ricerca online di possibili anticipazioni. Qualcuno scommette sugli anniversari di autori come Dante, Manzoni, Silone, Pasolini o Sciascia; altri sulle ricorrenze storiche come la Liberazione o figure emblematiche come Giovanni Paolo II. Sul fronte dell’attualità, tra i temi più chiacchierati ci sono l’intelligenza artificiale, i conflitti internazionali, la figura di Papa Leone XIV e la violenza di genere.

A prescindere da ciò che troveranno domani nei plichi ministeriali, agli studenti è arrivato l’incoraggiamento di Anna Paola Sabatini, direttrice dell’Usr Lazio: «Che l’esame di Stato sia un momento di crescita e una tappa importante verso un futuro pieno di soddisfazioni. Il percorso scolastico che hanno compiuto è la base per costruire il proprio domani».