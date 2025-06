Viabilità, caos ferroviario tra Roma e Napoli: molti treni in ritardo e disagio per i viaggiatori

Ancora una giornata complicata per chi viaggia in treno. La giornata di oggi, martedì 17 giugno, si è aperta con gravi disagi sulla rete ferroviaria tra Roma e Napoli, sia sulla linea ad alta velocità che su quella tradizionale via Cassino. Un problema tecnico ha causato forti rallentamenti sulla tratta veloce, mentre il maltempo ha provocato la sospensione della circolazione nei pressi di Zagarolo a partire dalle 14:20, interrompendo il traffico ferroviario sulla linea regionale.

Caos tra Roma e Napoli, molti ritardi su linee alta velocità e regionali

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti immediatamente per ripristinare l’infrastruttura. Verso le 16:30, la situazione ha iniziato lentamente a tornare alla normalità, con i primi segnali di miglioramento anche nei ritardi accumulati.

Nonostante l’annuncio della ripresa, per molti passeggeri è stata una giornata da dimenticare. Simona, in visita a Roma con un gruppo di amiche, racconta: «Siamo in stazione e ci hanno appena detto che il nostro treno è a Cassino. Il tabellone segnava 70 minuti di ritardo, ma ora ci dicono che ne mancano solo 20. Speriamo sia vero».

File ai botteghini di Trenitalia e Italo, viaggiatori in cerca di un’alternativa per tornare a casa. Lorenzo, in città per motivi di lavoro, era già pronto a salire sul treno delle 17:50 per Milano: «Ma è in ritardo di un’ora, e ho paura di non riuscire a rientrare in tempo. Sto cercando di cambiarlo».

Martina, invece, ha trovato una via d’uscita: «Il mio treno doveva partire due ore fa, ma l’assistenza è riuscita a spostarmi su un altro convoglio che dovrebbe arrivare a breve. Devo essere a casa entro le 19, incrocio le dita». Per altri, però, l’unica opzione è stato il rimborso. Come nel caso di Alena, turista tedesca, che doveva raggiungere Anzio: «Abbiamo provato con il treno delle 14:12 e poi con quello delle 14:42, entrambi cancellati. Ci hanno consigliato di chiedere il rimborso e salire su un autobus fuori dalla stazione».

Caos ferroviario, problemi anche per i prossimi giorni

La situazione non migliorerà a breve: per lavori di manutenzione già programmati, mercoledì 18 e giovedì 19 giugno sono attesi ulteriori disagi. Saranno interessate diverse linee regionali, tra cui:

FL6 Roma – Cassino

FL8 Roma – Nettuno

Roma – Napoli via Formia

FL4 Roma – Albano/Frascati

Leonardo Express

Roma – Pisa

Roma – Firenze

Previsti anche bus sostitutivi da Termini e Fiumicino Aeroporto, ma con l’avvertenza che i tempi di percorrenza potranno allungarsi per il traffico stradale. Non tutti i servizi saranno equivalenti: i posti sui bus sono limitati e non è ammesso il trasporto di bici, monopattini elettrici o animali di grossa taglia (fatta eccezione per i cani guida).

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito Trenitalia e attraverso l’app ufficiale, nella sezione dedicata alla mobilità e ai lavori in corso.

Sui disagi è subito arrivato l’attacco dell’opposizione. «Un’altra giornata da incubo per chi viaggia in treno. I soliti guasti sulla linea ad alta velocità rendono un’impresa anche solo spostarsi tra Roma e Napoli. A chi darà la colpa questa volta Salvini? Il ministro vada a casa», ha dichiarato Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.