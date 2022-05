Enasarco, oggi la prima riunione del Collegio Sindacale

Oggi si è tenuta la prima riunione del Collegio Sindacale della Fondazione Enasarco. Il collegio, come era stato anticipato nelle ultime settimane dal Presidente Alfonsino Mei, è stato ricomposto nel corso della scorsa settimana e si è riunito per la prima volta oggi dimostrando sin da subito, nel fermo rispetto dei ruoli, lo spirito costruttivo necessario per espletare con serenità e trasparenza le proprie funzioni in sinergia con tutti gli organi della Fondazione.

Il nuovo collegio sindacale

Di seguito si riporta la nuova composizione del collegio sindacale della Fondazione Enasarco:

– Avv. Sara Armella – Presidente del Collegio Sindacale, nominata dal Ministero del Lavoro

– Luciano Cimbolini – Sindaco, nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

– Massimo Caramante – Sindaco, nominato dalla Fondazione Enasarco

– Umberto Mele – Sindaco, nominato dalla Fondazione Enasarco

– Antonio Frediani – Sindaco, nominato dalla Fondazione Enasarco

