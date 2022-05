Estate 2022 all’insegna dei rincari: dagli aerei agli ombrelloni ecco come aumentano i prezzi

L’estate 2022 si preannuncia carissima per il portafoglio degli italiani, dai prezzi dei biglietti aerei che raddoppiano fino al costo di sdraio e lettini sulle diverse spiagge che salirà del 30%. L’unica eccezione per ora sembra essere il trasporto ferroviario. Il costo dei treni, infatti, ha registrato da un anno una riduzione nei costi.

Rialzo dei prezzi nei trasporti aerei, marittimi e ferroviari

Secondo l’associazione dei consumatori coloro che sceglieranno quest’anno una vacanza in Europa, dovranno tenere conto dell’aumento dei prezzi dei trasporti aerei, raddoppiati rispetto alla stagione precedente. A denunciare tale rincaro è il Codacons, il quale ha mostrato l’aumento dei prezzi negli ultimi mesi grazie ai dati elaborati dall’Istat.

Tali dati mostrano come nell’ultimo mese i voli aerei abbiano subito un rialzo del 91% rispetto allo stesso mense del 2021. Per quanto riguarda i voli intercontinentali c’è stato un rialzo del 37%, mentre per i voli nazionali la crescita è del 15%. Tali rincari seguono sicuramente l’aumento del carburante e sono conseguenti al caro bollette.

Tali aumenti di prezzo si sono subito sentiti anche per quanto riguarda i trasporti marittimi, dove i prezzi dei traghetti sono aumentati rispetto al 2021 del 20% circa.

Al contrario si riducono i prezzi dei biglietti ferroviari che calano del 9.9% annualmente, per effetto delle limitazioni legate al Covid e del ritorno di offerte e sconti praticati dalle società.

Rincari anche per i lidi

I rincari quest’anno si riverseranno anche sui lidi italiani. Infatti, dal 2021 vi è stato un aumento del 32%. Questo significa che passare una giornata al mare quest’anno, secondo le stime di Consumerismo, costerà in media 144 euro.

L’associazione dei consumatori ci riporta che: “Ombrelloni, lettini e sdraio registrano incrementi medi del 20% rispetto allo scorso anno, come confermato dagli stessi gestori di diverse zone d’Italia che hanno parlato di aumenti generati dai maggiori costi a loro carico. In particolare, per affittare un ombrellone e due lettini durante il fine settimana, in uno stabilimento medio si spenderanno tra i 20 e i 30 euro al giorno, importo che sale a 150 euro nelle strutture superiori. Per l’abbonamento mensile, le tariffe variano tra i 600 e i 900 euro, mentre per quello stagionale il prezzo oscilla tra i 1.500 e i 3000 euro, a seconda delle zone d’Italia e della qualità delle strutture.”

Le consumazioni

Nei bar dei lidi, quindi per tutti i motivi elencati precedentemente, vi sarà un incremento tra il 10% e il 15%.

© Riproduzione riservata