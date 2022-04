Nella seduta odierna il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Enasarco ha approvato nuove misure importanti, tra i montanti contributivi e le erogazioni straordinarie. Alfonsino Mei

Di fatto il CdA ha sbloccato all’unanimità ulteriori erogazioni straordinarie per gli anni 2020 e 2021. Inoltre ha anche approvato il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi. Il CdA dell’ente che si occupa della gestione di posizioni contributive attive, solo una settimana fa, aveva approvato il Bilancio consuntivo 2021.

“I tempi difficili che corrono impongono però un cambio di rotta sia nella gestione della Fondazione sia per quanto riguarda il contesto economico e finanziario del nostro Paese. La Fondazione Enasarco che immagino, e a cui stiamo lavorando dal giorno del mio insediamento, deve essere protagonista della vita del nostro paese e punto di riferimento per l’economia reale” aveva detto in quell’occasione il presidente dell’Enasarco Alfonsino Mei. Detto fatto. I primi passi, visibili da queste misure, sono netti e col fine di poter raggiungere questo obiettivo di cui si era parlato.

