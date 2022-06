Emergenza formiche: ecco i rimedi per eliminarle definitivamente

Con l’arrivo dell’estate sono tornati anche gli insetti tipici di questo periodo, le formiche. Insetti che vanno alla ricerca di briciole di cibo da portare alla propria Regina. Preferiscono specialmente gli alimenti più dolci e zuccherosi.

Negli anni si sono diffusi numerosi rimedi contro le formiche, a partire dai rimedi naturali fino all’utilizzo di trappole.

Il rimedio più sicuro che permette definitivamente di eliminare il problema è la disinfestazione professionale, ma questa viene utilizzata solo come ultima spiaggia e solo se ci si trova in una situazione critica.

Ecco alcuni rimedi per eliminare il problema formiche.

I rimedi

La zona della casa più colpita risulta essere sempre la cucina, in quanto questi insetti sono amanti dello zucchero. Un primo consiglio utile è di mantenere questo ambiente il più pulito possibile, lavare subito i piatti dove si è mangiato e di controllare inoltre le ciotole degli animali domestici, perché le formiche potrebbero arrivare anche al loro.

Il secondo rimedio molto efficace è l’utilizzo di trappole da sistemare sia in casa che in giardino. Le esche alimentari per attirarli sono acquistabili al supermercato. Tali esche attirano le formiche in una gabbia all’interno della quale vengono uccise. Bisogna ricordare che questi prodotti però sono molto tossici e nocivi per la salute sia dell’uomo che degli animali domestici.

Esistono però anche dei rimedi naturali contro le formiche. Tra questi c’è lo spargere in cucina sale, spruzzare un po’ di aceto nell’ingresso e le vie principali, infine è anche molto utilizzato il metodo di lavare il pavimento con acqua e aceto che infastidisce l’olfatto sviluppato dell’insetto.

Il rimedio più efficace

Bisogna ricordare però che questi rimedi sono efficaci solo a breve termine e solo quando l’infestazione è saltuaria.

Se la situazione è grave è necessario ricorrere alla disinfestazione. Il prezzo varia a seconda della grandezza dell’ambiente, ma è la soluzione più sicura se ripetuta periodicamente, ed evita che le formiche si presentino nuovamente.