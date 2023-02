Elezioni regionali Lazio e Lombardia, l’unico dato certo è l’astensionismo

Urne aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 13 febbraio, per le elezioni regionali 2023 Lazio e Lombardia. Subito dopo avrà inizio lo scrutinio. Sono 9.254 le sezioni per la Lombardia in un totale di 1.504 comuni e 5.306 le sezioni per il Lazio suddivise in 378 comuni. In totale sono circa 12 milioni gli elettori chiamati al voto nelle due regioni.

Elezioni regionali, l’affluenza tocca il record negativo

L’affluenza tocca il record negativo: alle 23 di ieri, domenica 12 febbraio, aveva votato per le regionali in Lombardia il 31,78% degli aventi diritto, meno della metà rispetto al 73,1% registrato alla stessa ora nel 2018, quando però si votava in un’unica giornata e insieme alle elezioni politiche. Nelle province del Lazio alle 23 aveva votato il 26,28% degli aventi diritto, un dato di molto inferiore al 66,5% registrato alla stessa ora nel 2018, quando però si votava in un’unica giornata e insieme alle elezioni politiche.

L’invito al voto del premier Giorgia Meloni

Le elezioni sono “importanti: spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta che si deve fare per regioni così strategiche per la nazione. Quindi, andate a votare“, ha detto il premier Giorgia Meloni all’uscita dal suo seggio romano.

“Un augurio di buon voto ai cittadini del Lazio e della Lombardia che si stanno recando alle urne. Oggi (ieri, ndr) sarà possibile votare fino alle 23, domani (oggi, ndr) dalle 7 alle 15. Ricordate: con soli 5 minuti del vostro tempo potrete scegliere i prossimi 5 anni della vostra Regione. Votare fa la differenza, sempre”, l’appello scritto sui social.

