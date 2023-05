Elezioni comunali del 14 e 15 maggio, affluenza e risultati

A urne chiuse ecco i risultati ufficiali delle elezioni comunali nella provincia di Roma per la tornata del 14 e 15 maggio, affluenza e risultati delle nuove amministrazioni locali.

Risultati delle elezioni Comunali del 14 e 15 maggio: Affile, Cerreto, Cervara di Roma

Al voto 17 comuni della provincia di Roma, ecco nel dettaglio i risultati e l’affluenza:

Affile elegge sindaco Paolo Pacifici con la lista “Uniti per Affile”, il primo cittadino conquista 566 voti sul totale di 916 votanti. Gli elettori di Affile sono 1.298, contando su un’affluenza del 71,80%.

Nel comune di Cerreto vince Gina Panci, eletta sindaco nella lista “Uniti per Cerreto” con il 100% dei voti, unica lista presente. Sugli 864 cittadini aventi diritto di voto, si sono recati alle urne in 642 con un’affluenza che si assesta al 74,31%.

Otto le liste presentate nel comune di Cervara di Roma che elegge Sindaco Adriano Alivernini “Cervara Futura” con 185 voti su un totale di 286 persone che hanno espresso la loro preferenza. Con un numero di aventi diritto di 383 cittadini, l’affluenza è del 76,50%.

Elezioni comunali, Fiumicino, Gallicano e Magliano Romano

Va al centrodestra la maggioranza dei voti per il rinnovo del consiglio comunale di Fiumicino, la coalizione a guida Mario Baccini conquista 18.833 voti; distante la coalizione di centro sinistra con 13.115 voti. Non una grande affluenza elettorale, sui 62.962 votanti solo il 53,38% si sono recati al voto: 33.606 cittadini.

Gallicano nel Cuore con Fabio Bertoldo conquistano la poltrona di primo cittadino a Gallicano nel Lazio. Affluenza del 60,71% con 3.057 votanti sui 5.035 aventi diritto.

Due le liste presentate per le elezioni comunali di Magliano Romano, vince con il 53,10% dei voti Francesco Mancini con la lista Sì Amo Magliano. Affluenza alle urne buona con un 79,11% di votanti.

Risultati delle elezioni Comunali del 14 e 15 maggio: Morlupo, Olevano Romano e Pomezia

Poco più della metà gli elettori che si sono recati alle urne per il Comune di Morlupo. Ettore Iacomussi diviene primo cittadino con la lista Il Girasole Morlupo 2030, che conquista il 48,83% dei cittadini votanti. Un’affluenza del 53,44% per Morlupo che conta 6.637 elettori.

Umberto Quaresima eletto sindaco con la lista Bene Comune a Olevano Romano. Bene l’affluenza che si assesta al 74,24 % con 3.959 votanti su 5.333 elettori.

Va al centrodestra il comune di Pomezia che elegge sindaco Veronica Felici con 13.556 voti. In affanno il centrosinistra fermo a 5.734 voti. Affluenza ferma al 50,90% con 25.217 votanti sui 49.545 aventi diritto.

Elezioni comunali: Rocca di Papa, Roccagiovine, Sacrofano

Centrodestra avanti anche nel comune di Rocca di Papa, con Massimiliano Calcagni sebbene non sia riuscito nell’impresa al primo colpo con il 45,54% delle preferenze. Si andrà al ballottaggio nei giorni del 28 e 29 maggio.

Eletto a Roccagiovine Marco Bernardini con il 90,23% delle preferenze nella lista Proviamoci Insieme. 157 i voti per il nuovo sindaco su un totale di 174 votanti. Affluenza al 73,42 %.

Patrizia Nicolini è sindaca di Sacrofano con il57,68 % dei voti espressi. La lista Uniti per Sacrofano raccoglie 1.938 voti con un’affluenza del 57,63%.

Risultati delle elezioni Comunali del 14 e 15 maggio: San Cesareo, Santa Marinella, Segni

Il comune di San Cesareo elegge Alessandra Sabelli, supportata da una coalizione di liste civiche, con un’affluenza del 62,19%. Circa 7.535 i votanti di San Cesareo sui 12.116 elettori.

Alla coalizione di centrosinistra va la poltrona di sindaco del comune di Santa Marinella. Primo cittadino Pietro Tidei che arriva al risultato al primo turno con il 50,92% delle preferenze. Fermo al 33,50% il centrodestra. Affluenza del 58,08% in questa tornata.

Eletto a Segni il sindaco Silvano Moffa con la lista civica Nuova Segni, affluenza al 65,11% per questo turno con 4.920 votanti sui 7.556 elettori del comune.

Elezioni comunali: Valmontone, Velletri

Valmontone elegge sindaca Veronica Bernabei con il 57,86% delle preferenze. A suo sostegno una coalizione di liste civiche. Il centrodestra, si ferma al 33,13%. Bene l’affluenza con un 70,22% di votanti su 12.649 elettori.

Al ballottaggio il comune di Velletri, in cui la coalizione di centrodestra a guida Ascanio Cascella arriva al 44,37% con un distacco sensibile ma non sufficiente rispetto al centrosinistra di Orlando Pocci fermo al 32,92. Anche per Velletri si va al ballottaggio nei giorni del 28 e 29 maggio. Affluenza del 60,99% rispetto ai 42.582 elettori di Velletri.

Risultati delle elezioni Comunali del 14 e 15 maggio: i risultati nella Regione Lazio

Nel resto della Regione Lazio, l’affluenza di è attestata al 66,55% con un massimo nella provincia di Viterbo con 73,56%.

Nella provincia di Frosinone al ballottaggio il comune di Anagni con un centrodestra al 40,32% contro un centrosinistra fermo a poco più del 24%.

A Latina stravince il centrodestra con un 70,68% dei voti che elegge Matilde Eleonora Celentano a primo cittadino. Affluenza nel capoluogo del 58,08%.

A Sutri, provincia di Viterbo, viene eletto sindaco Matteo Amori con il 57,93% delle preferenze e un’affluenza del 63,08%.

La provincia di Rieti elegge al primo turno i sindaci di Belmonte in Sabina (Danilo Imperatori) Borgorose (Mariano Calisse) Rocca Sinibalda (Sefano Micheli) Varco Sabino (Giuseppe Adamo Camillo Gerbino).

© Riproduzione riservata