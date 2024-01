E’ morto Franz Beckenbauer, il Kaiser del calcio tedesco

Franz Beckenbauer, “il Kaiser” per la sua maestosa presenza sul campo e il suo stile di gioco regale, è stato uno dei più grandi calciatori e allenatori nella storia del calcio



Franz Beckenbauer, soprannominato “il Kaiser” per la sua maestosa presenza sul campo e il suo stile di gioco regale, è stato uno dei più grandi calciatori e allenatori nella storia del calcio. Nato a Monaco di Baviera, Germania, Beckenbauer ha trasformato il ruolo del difensore, introducendo lo stile di gioco del libero o “sweeper”, diventando noto per le sue abilità difensive, nonché per la sua capacità di organizzare l’attacco.

Durante la sua carriera con il Bayern Monaco e la nazionale tedesca, Beckenbauer ha vinto numerosi titoli, tra cui tre Coppe dei Campioni consecutive con il Bayern e il Campionato del Mondo del 1974 con la Germania Ovest. La sua leadership e il suo carisma lo hanno reso un’icona, non solo in Germania ma in tutto il mondo del calcio.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Beckenbauer ha continuato a lasciare un segno come allenatore, guidando la Germania Ovest alla vittoria del Campionato del Mondo del 1990, diventando così uno dei pochi ad aver vinto il torneo sia come giocatore che come allenatore.

La sua eredità non si limita ai trofei e ai riconoscimenti personali; ha influenzato generazioni di giocatori e allenatori con il suo stile di gioco e la sua filosofia. Beckenbauer è ricordato non solo per le sue abilità tecniche e tattiche ma anche per il suo fair play e il suo comportamento esemplare dentro e fuori dal campo.

La scomparsa di Franz Beckenbauer è un momento di grande tristezza per il mondo del calcio, ma il suo spirito e il suo impatto continueranno a vivere nelle generazioni future di calciatori e appassionati. Il suo nome rimarrà per sempre sinonimo di eccellenza nel calcio, un vero campione che ha elevato lo sport a nuove altezze.