È la perla del Mar Tirreno e uno dei borghi più belli d’Italia: si trova a pochi passi dalla Capitale

È la perla del Mar Tirreno ed è indubbiamente uno dei borghi più belli del nostro Paese. Lo troviamo a pochi km da Roma.

Ora che la primavera è quasi alle porte, così come la Pasqua, in molti stanno pensando se non alle vacanze a qualche week end o gita fuori porta. Tra l’altro ciò può rappresentare l’assai ghiotta occasione di conoscere meglio e da vicino quei posti che magari conosciamo solo per fama o che abbiamo solamente sentito nominare da qualche conoscente.

Altre volte capita di leggerli quando navighiamo in Rete o sfogliamo una rivista mentre magari attendiamo il nostro turno dal parrucchiere. Fatto sta che capita che in essi si nascondano dei veri tesori, capaci di spalancarci il cuore innanzi alla visione della loro immensa bellezza. Qui parliamo poi, udite udite, di una vera perla del Mar Tirreno.

Dulcis in fundo vi sveliamo pure che si tratta di uno dei borghi più belli in assoluto della nostra Italia. Parliamo di una zona di mare dove l’aria è pulita e il cielo terso. Gli squarci che potremmo ammirare sono degni di un quadro e di quelle cartoline che un tempo amavamo tanto inviare ad amici e parenti.

È la perla del Mare Tirreno ed è sita a due passi da Roma

E poi eccole le strade bianche ove i raggi del sole si riflettono e che ci inducono a camminare e a bearci della bellezza delle giornate tiepide ma non ancora eccessivamente soleggiate. Per un momento di relax possiamo raggiungere una delle tante spiagge, rigorosamente sabbiose, presenti in loco, ove passeggiare. E poi eccoli gli scogli che donano all’ambiente un tocco romantico in più.

Non mancano nemmeno vere e proprie scogliere, che hanno sempre il loro perché, grotte e persino resti romani da visitare. Insomma, avete capito che stiamo indubbiamente parlando di un luogo ricco di incredibile fascino, oltre che tutto quanto da scoprire. E se vi trovate a Roma in questi giorni, o abitate lì, non potete farvelo sfuggire. Difatti è sito a due passi dalla Città Eterna.

Sperlonga, un borgo ricco di fascino, cultura e storia antica

Parliamo di Sperlonga, paese in provincia della città di Latina. Se prima vi abbiamo elencato le sue bellezze paesaggistiche e fatto intuire, e pure a buona ragione, che si tratti di un borgo ricco di fascino e di storia, ora aggiungiamo che qui si mangia pure buonissimo. Tra i piatti forti segnaliamo la pasta di pane arricchita da liquore, semi di anice e vanillina.

Per i più golosi c’è da leccarsi i baffi grazie alla mitica crostata di visciole oltre che alle ciambelle al vino moscato di Terracina. Tutto ciò è possibile assaggiare nei numerosi ristorantini siti nel cuore pulsante del centro storico che merita di certo più di una visita. Da esso poi si può raggiungere il mare e le spiagge in bici.