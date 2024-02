La spiaggia di San Francesco a Ischia, una baia per romantici

La spiaggia di San Francesco è una delle spiagge più famose dell’isola di Ischia, situata nell’arcipelago delle isole Flegree, al largo della costa occidentale dell’Italia. Questa spiaggia si trova nel comune di Forio, ed è sormontata dal promontorio di Punta Caruso, meta per chi ama gli scogli e un po’ di tranquillità.

La spiaggia di San Francesco è molto apprezzata dai visitatori grazie alla sua bellezza naturale e alla sua posizione strategica. È caratterizzata da sabbia dorata e acque cristalline che la rendono ideale per il nuoto e il rilassamento. La spiaggia offre anche una vista panoramica sulla baia di Forio e sull’isola di Procida. Una delle peculiarità più apprezzate del sito è la possibilità di assistere dalla spiaggia a tramonti indimenticabili, spettacolari da condividere con la persona amata o godere anche in solitudine.

“Amore a prima vista”

A pochi chilometri dal porto di Forio, è facilmente raggiungibile sia in auto sia con mezzi pubblici.

Questa spiaggia è adatta per chi ama gli sport acquatici, gli impianti turistici a mare e anche per chi ama trattarsi bene iniziando la giornata con una colazione servita e consumata su una terrazza affacciata sul mare di Ischia, e per chi desidera cenare in un tipico ristorante isolano, illuminati solo dalla luce del tramonto prima e dalla luna dopo.

La prima volta che conosci il posto, te ne innamori subito, tale è il fascino che esercita sulle persone la spiaggia di San Francesco, è subito “amore a prima vista”.

Le caratteristiche principali della spiaggia di San Francesco includono:

Bellezza naturale: La spiaggia è circondata da una cornice di natura lussureggiante, con alberi di pino e vegetazione mediterranea che creano un ambiente molto suggestivo. Acqua pulita: Le acque del mare intorno a San Francesco sono generalmente pulite e adatte al nuoto. Questa è una delle ragioni per cui è una destinazione popolare per i bagnanti. Scogli: Nelle vicinanze della spiaggia, ci sono scogli e formazioni rocciose che possono essere esplorate. Questi scogli offrono anche la possibilità di fare snorkeling e ammirare la vita marina locale. Ristorantini sulla riva: Lungo la spiaggia e nelle immediate vicinanze, ci sono diversi ristoranti e bar che offrono piatti locali e cucina mediterranea. È un ottimo posto per gustare deliziosi piatti a base di pesce e rilassarsi con una vista panoramica. Tramonti mozzafiato: La spiaggia di San Francesco è nota anche per i suoi spettacolari tramonti sul mare. Questi momenti magici rendono il luogo ancora più affascinante e romantico per i visitatori.

In generale, la spiaggia di San Francesco è un luogo incantevole per trascorrere una giornata di relax, nuotare, prendere il sole e godere della bellezza naturale di Ischia. È molto popolare tra i turisti e gli abitanti locali, ed è un luogo ideale per immergersi nella cultura e nel fascino dell’isola.

Nei pressi della spiaggia di San Francesco, si trova la chiesa di San Francesco, da cui prende il nome la spiaggia. Questa chiesa è un punto di riferimento storico e culturale nella zona.

La spiaggia di San Francesco è facilmente accessibile e offre una gamma di servizi per i visitatori, tra cui stabilimenti balneari, bar e ristoranti caratteristici sul mare, dove servono piatti tipici del posto, preparati secondo la tradizione e serviti con professionalità e simpatia, mangiare bene è una prerogativa locale.

È una meta molto popolare durante la stagione estiva, quando l’isola attira numerosi turisti, italiani e stranieri: gli inglesi, gli americani e soprattutto i tedeschi amano trascorrere la loro vacanza in questa zona particolare dell’Isola.

Una baia per romantici

La spiaggia di San Francesco è sicuramente una baia per spiriti romantici. Il sole, come anche negli altri lidi del comune di Forio, rimane fino a tarda sera grazie all’esposizione ad ovest del territorio e grazie alla presenza di svariati ristoranti, tutti affacciati sul mare, attribuisce la possibilità di trascorrere una piacevole serata d’estate al chiaro di luna o aperitivi sul far della sera, in assoluta tranquillità e serenità con il sottofondo della risecca sul bagnasciuga.

Come raggiungere Ischia da Roma

Dalla stazione Termini di Roma i treni per Napoli partono circa ogni ora e la durata del viaggio è di 1 ora e 10 minuti. Il treno più veloce da Roma a Napoli impiega 53 minuti (Frecciarossa). Come arrivare a Ischia da Napoli? E’ possibile imbarcandosi da Napoli “Molo Beverello” (aliscafi), Napoli “Mergellina” (aliscafi) o Calata di Massa (Traghetti), oppure da Pozzuoli (motonavi e traghetti).

Gli aliscafi che partono da Napoli, dal Molo Beverello o da Mergellina, effettuano una tratta di circa 50 minuti quasi come il traghetto veloce che parte solo dal Molo Beverello. Il costo per effettuare la tratta Napoli-Ischia in aliscafo può variare in base a periodo e compagnia, ma tendenzialmente è compreso tra i 15 e i 20€.