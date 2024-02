Roma e dintorni, se ti siedi qui vedi tutta la città: è a due passi dalla capitale | Questa panchina la amano tutti

Roma e zone limitrofi, se ti siedi qui vedi tutta l’Urbe e non solo. La meravigliosa panchina.

Indubbiamente ora che le giornate si allungano e che le temperature si stanno pian piano alzando è davvero piacevole trascorrere delle ore in più all’aria aperta. E così siamo anche allettati di muoverci maggiormente a piedi per raggiungere la scuola e il nostro posto di lavoro. Lo stesso possiamo fare se dobbiamo compiere qualche piccola spesa.

In altri casi optiamo per la bicicletta che ha sempre il suo perché. In questo modo ci manteniamo in forma, risparmiamo parecchi soldini visto che non consumiamo la benzina della nostra auto e possiamo pure avere la ghiotta occasione di scambiare quattro chiacchiere con chi incontriamo durante i vari tragitti. O almeno anche solo di salutarlo con un bel sorriso.

Insomma, pure la nostra socialità che è sempre da tenere in viva considerazione, può ottenere ottime impennate. E poi, mentre camminiamo o ci troviamo in sella alla nostra bicicletta possiamo ammirare i paesaggi circostanti e che non riusciamo ovviamente a osservare con cura quando siamo alla guida della nostra automobile.

Roma e dintorni, se ti siedi qui vedi tutta la città e non solo

Anzi, magari in certe situazioni è pure possibile soffermarci a guardarli meglio oltre che a riprenderli con il telefonino per un veloce video e scattare qualche foto da inviare poi ai nostri amici. Se poi non andiamo di fretta ed è una bella giornata possiamo anche metterci comodi, rilassarci e goderci a pieni polmoni il magico momento.

Di certo ciò lo conserveremo a lungo nel cuore ed è da vedersi come un toccasana per il nostro spirito fin troppo beffeggiato e maltrattato dai problemi che ci assillano ogni giorno soprattutto per via dell’incessante crisi che impera tuttora nel nostro Paese. E poterlo fare stando seduti qui osservando dall’alto la Città Eterna ha decisamente tutto un altro sapore.

La speciale panchina con vista privilegiata

Parliamo di una delle varie ed enormi panchine che troviamo sparse in vari luoghi della Regione Lazio. Per la verità ne troviamo molte in tutta Italia e per ora ne sono state installate 335. Sono state appositamente ideate dal giovane designer Chris Bangle con il preciso obiettivo di sviluppare in maniera sana e intelligente il turismo locale.

Sedendovi qui da soli o in compagnia di persone per voi assai speciali vi potrete regalare dei momenti assolutamente unici e ammirare non solo dunque Roma da una posizione decisamente privilegiata. Ovviamente potete anche mettere in atto il famoso gioco di cercare di individuare i vari luoghi che avete visitato o che vorreste visitare a stretto giro.