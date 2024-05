È il borgo più bello d’Italia, a due passi da Roma e incastonato tra due laghi: visitarlo è un’esperienza a cinque stelle

Esplorare i borghi italiani alla ricerca di piccole gemme nascoste

L’Italia è rinomata per le sue città storiche e le meraviglie artistiche, ma esiste un’Italia di piccoli borghi che offrono esperienze turistiche uniche e panorami mozzafiato. Molti di questi, sebbene poco conosciuti, meritano di essere scoperti per la loro bellezza incontaminata e il fascino autentico che conservano.

Tra i numerosi borghi affascinanti che costellano la penisola, vi sono molte gemme nascoste nei pressi di Roma. Questi piccoli comuni e frazioni si presentano come splendide bomboniere, pronte a sorprendere i visitatori con la loro storia, architettura e tradizioni culinarie.

Uno dei borghi più affascinanti vicino alla capitale è Ronciglione, situato in provincia di Viterbo. Essa si erge a circa 400 metri sul livello del mare, sulle alture dei monti Cimini. Questo borgo affascinante è un perfetto esempio del patrimonio storico e culturale che l’Italia ha da offrire. Le sue origini risalgono all’epoca etrusca e nel corso dei secoli ha mantenuto intatto il suo fascino medievale. Passeggiando per le sue stradine acciottolate, si possono ammirare edifici storici, chiese e torri che raccontano storie di un passato glorioso.

Cosa ci offre il borgo più bello d’Italia: Ronciglione

Questo borgo ha recentemente conquistato il prestigioso titolo di Borgo dei borghi 2023, un concorso che premia i borghi più belli d’Italia. Ronciglione ha superato borghi altrettanto splendidi come Salemi, in provincia di Trapani e Sant’Antioco nel sud della Sardegna. Tra le attrazioni principali di Ronciglione spiccano la chiesa di Santa Maria della provvidenza e il Duomo di Ronciglione, dedicato ai Santi Pietro e Caterina. La Chiesa di Santa Maria della Provvidenza è stata costruita nel XII secolo ed è un esempio di architettura romanica. Il Duomo, invece, con il suo imponente campanile, offre una vista panoramica spettacolare sulla campagna circostante.

Un altro punto di interesse è il Castello di Ronciglione, una struttura imponente che domina il borgo e che fu una roccaforte strategica durante il medioevo. Il borgo è anche famoso per il suo Carnevale, uno dei più antichi d’Italia, che attira visitatori da tutto il paese per le sue sfilate colorate e le tradizioni uniche. Ronciglione è rinomata anche per la sua cucina tradizionale. Tra i piatti tipici spiccano i Frittelloni, una sorta di crepes salate ripiene di ricotta e spinaci, e i Maccaroni Canepinesi, una varietà di pasta condita con un ricco sugo di pomodoro e carne.

I dettagli del concorso Borgo dei borghi

Il concorso Borgo dei borghi, seguito da milioni di spettatori su Rai 3, è diventato un appuntamento imperdibile per chi ama scoprire le meraviglie nascoste dell’Italia. Condotto da Camila Raznovich, il programma mette in luce la bellezza e la diversità dei borghi italiani. Quest’anno Ronciglione ha trionfato grazie anche al parere di una giuria composta da Rosanna Marziale, chef stellata, Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, e Jacopo Veneziani, storico dell’arte. Il voto online del pubblico, combinato con il giudizio degli esperti, ha decretato Ronciglione vincitore.

Oltre a Ronciglione, la classifica finale ha visto al secondo posto Sant’Antioco e al terzo Salemi. Altri borghi che hanno partecipato al concorso sono Castro, Campo Ligure, Casoli, Cetara e molti altri, ciascuno con la sua unicità e bellezza.