Altro che Parigi, questa zona di Roma è un paradiso per l’arte da visitare assolutamente: l’ha amata anche Stendhal

Esiste una zona a Roma che da sola fa morir di invidia la bella Parigi. L’arte è la sua stella cometa, da visitare assolutamente.

Parigi è una meta turistica a cinque stelle, con i suoi luoghi d’attrazione rinomati in tutto il mondo, come ad esempio la Tour Eiffel, il Louvre, gli Champs-Èlisées e il Moulin Rouge. I quartieri parigini sono inoltre teatro di una storia millenaria che attraversa più periodi iconici della città.

La capitale francese è stata spesso messa a paragone con quella italiana, poiché i due stati sono ritenuti “imparentati”. Gli italiani e i francesi sono considerati cugini, sia per questioni di lingua che per questioni di natura culturale. Ebbene, il paragone tra Parigi e Roma, per questa volta potrebbe averlo vinto quest’ultima.

Infatti, Roma non ha nulla da invidiare alla bella Parigi, stando ad alcuni turisti interni ed esteri. La Città Eterna è infatti il paradiso per tutti coloro che amano immergersi nelle bellezze artistiche e architettoniche non solo di un paese, ma di un antico impero.

Al di là di questo, di recente è però stato scoperto un nuovo quartiere di Roma che sta stravolgendo completamente l’immaginario collettivo della capitale. La trasformazione è tutta in positivo, poiché questa zona della città è apprezzatissima dai nuovi e dai vecchi cittadini.

La zona preferita di Stendhal

Stendhal è stato uno scrittore passato alla storia, oltre che per i suoi testi, per la cosiddetta “Sindrome di Stendhal”. In breve, la sindrome in questione va a indicare il momento di estremo rapimento che si prova nell’atto di contemplare la bellezza di un’opera d’arte.

La zona di Roma in questione, avrebbe di certo impressionato Stendhal, poiché ricca, ricchissima di arte. Infatti, questo quartiere è zeppo di murales, graffiti e opere che adornano le mura dei palazzi, delle strade, degli elementi architettonici. Dove si trova? A San Lorenzo, a Roma.

San Lorenzo a Roma

Non tutti potrebbero saperlo, ma questo quartiere di Roma è gremito di artisti di spicco dell’arte contemporanea. L’opera di urbanistica e abbellimento di San Lorenzo è cominciata a metà degli anni Settanta, grazie ad artisti del calibro di Ceccobelli, Dessì, Gallo, Nunzio, Cannella e Tirelli.

Da quel momento in poi e progressivamente, San Lorenzo ha goduto sempre più di una fama positiva. Roma si conferma dunque una città a tuttotondo: ricca di storia antica, classica, ma anche moderna e contemporanea. La culla del mondo occidentale.