Vacanze al mare, a pochi chilometri da Roma c’è una meta low cost imperdibile | Prenota prima che faccia il pieno

Le vacanze estive stanno per arrivare ma non sai in quale stabilimento balneare prenotare? Non ti preoccupare, a pochi chilometri da Roma c’è una meta low cost che fa al caso vostro, ma dovrete affrettarvi, le prenotazioni vanno a ruba.

Lo sappiamo tutti benissimo, le vacanze estive sono tanto belle quanto costose, per questo i vacanzieri ogni anno adottano numerose strategie per cercare di risparmiare il più possibile. Che sia prenotare con largo anticipo o cercare le mete più economiche, uscendo anche dall’Italia, affittare una casa piuttosto che scegliere il resort e così via.

Tutto dipende anche molto dal periodo che si sceglie di partire, ovvio che prenotare le settimane centrali di agosto, essendo in alta stagione, è un pò un “suicidio economico”, in quanto le cifre da sborsare saranno forse triplicate rispetto a quelle della bassa stagione.

Ovviamente non tutti hanno la possibilità di scegliere il periodo di quando partire, motivo per cui, qualora voleste andare in ferie nella Capitale quest’anno, siamo qui ad informarvi su una spiaggia low cost a pochi chilometri da Roma. Affrettatevi a prenotare perché i posti vanno a ruba.

Vacanze al mare low cost

Le stime rilasciate l’anno scorso dal Codacons, hanno rivelato come nelle settimane più costose di agosto, in alcuni lidi del Lazio, indicativamente per un ombrellone e due lettini si arrivava a pagare circa “30-35 euro al giorno“, anche se durante i giorni più “caldi”, per esempio il Ferragosto, in alcuni luoghi le cifre sono state molto più alte.

Per esempio a Santa Marinella il conto presentato è stato di 60 euro, così come a Terracina sono stati 40 euro. Insomma, come dicevamo il periodo fa, anche perché gli aumenti ci sono stati per tutti e quindi tutti devono cercare di ottenere un rientro dove possono. Per questo molte persone optano per alcuni luoghi dell’Estero dove addirittura si parla di cifre pari a 12 euro due lettini e un ombrellone. Naturalmente i fattori da tenere in considerazione sono molti, per questo non ci si può solo focalizzare sulle stime ufficiali.

Una tra le spiagge più economiche

Ribadendo sempre il concetto che le stime che vi stiamo riportando sono aggiornate all’estate scorsa, non sappiamo se quest’anno i prezzi siano i medesimi o meno. Ad ogni modo, vagliando tutti i prezzi pubblicati dal Codacons, ecco qual è stato il lido balneare più low cost l’anno scorso, per il quale varrebbe la pena prenotare immediatamente, per essere sicuri di riuscire ad aggiudicarsi quei due famosi lettini e un ombrellone.

È a pochi chilometri da Roma, stiamo parlando del Lido di Tarquinia, dove il costo è rimasto il medesimo di prima della pandemia, cioè di 21,60 euro al giorno. Sicuramente, viste le medie e i picchi raggiunti in altre spiagge, questa cifra è la più conveniente al momento. Seguono poi altri lidi dove il costo è leggermente superiore. Comunque ricordatevi di fare una ricerca attuale contattando direttamente i vari lidi, in modo da capire a quanto si aggirano i costi quest’anno.