Donne, Innovazione e Impresa, la Regione Lazio promuove l’imprenditoria femminile

Venerdì 12 aprile, a Roma presso la sala Tevere del Palazzo della Regione Lazio è stato presentato “Donne, Innovazione e impresa”. La nuova misura proposta dalla Regione, punta a promuovere e valorizzare l’imprenditoria femminile, favorendo i vari percorsi di innovazione aziendale.

All’evento hanno presenziato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria, all’Internazionalizzazione; Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova; Valentina Picca Bianchi, presidente Comitato Impresa Donna MIMIT e presidente Donne Imprenditrici Fipe.

La vicepresidente della Regione Lazio, Angelilli

L’incontro è stato aperto dalla vicepresidente Roberta Angelilli che si è subito espressa sull’efficacia del nuovo bando a favore dell’imprenditoria femminile, sottolineando la validità della misura in un momento storico, che vede l’evoluzione della donna in un ambito lavorativo sempre più imprenditoriale. Angelilli ha voluto precisare che il sostegno della Regione servirà a rendere l’intero tessuto produttivo più competitivo nell’interesse di tutti.

Il presidente di Lazio Innova, Marcolini

Da parte sua, Francesco Marcolini ha spiegato come questa sia una misura rilevante per lo sviluppo e la crescita delle imprese guidate dalle donne, dal momento che offre la possibilità di un sostegno concreto che si affianca ai già esistenti strumenti di supporto alle micro, piccole e medie imprese.

Al momento del suo intervento, Valentina Picca Bianchi ha mostrato da subito l’entusiasmo nei confronti della misura messa in campo dalla Regione Lazio a favore dell’imprenditoria femminile. Rimuovere le barriere che impediscono alle donne di esprimere tutto il loro potenziale, ha precisato la Picca Bianchi, è un atto che rafforzerà il concetto di imprenditoria femminile, e che aiuterà il mondo lavorativo a superare ogni disuguaglianza di genere.

Un bando da 5 milioni di euro

Il nuovo bando 2024 mette a disposizione 5 milioni di euro da risorse del Programma FESR 2021-2027. Il contributo concesso per ogni impresa è a fondo perduto e l’importo massimo è di 145 mila euro per progetto.

Si potrà presentare un solo progetto. Per essere in regola le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese o, in caso di lavoratrici autonome, essere titolari di partita IVA attiva e si dovrà avere una sede operativa nel Lazio, in cui realizzare il progetto e svolgere l’attività imprenditoriale beneficiaria del contributo.

La domanda si potrà presentare online tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova dalle ore 12 del 23 aprile e fino alle ore 17 del 12 giugno 2024.

Per tutte le informazioni, Lazio Innova oppure Lazio Europa.

Abiel Mingarelli