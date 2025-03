Domenica tutti alle CASCATE DEL NIAGARA DI ROMA | Sono meravigliose e nulla da invidiare alle più famose americane

Non devi necessariamente andare nell’America del Nord per ammirare delle bellissime cascate. A pochi passi da Roma c’è un luogo che può fare al caso tuo.

Il Lazio non ha nulla da invidiare a nessuno! Non a caso è una delle mete più ambite da coloro che provengono da ogni angolo del pianeta. Non attirano solo le bellezze artistico-culturali, ma anche quelle paesaggistiche.

Non distante dalla capitale italiana ci sono tante piccole realtà che rientrano tra i borghi più belli d’Italia. Un esempio è la Tuscania definita “la capitale della lavanda nel Lazio”. Si può anche menzionare la “città che muore”, ossia Civita di Bagnoregio, chiamata così perché collocata su un colle tufaceo destinato a scomparire per via dell’azione degli agenti atmosferici.

Poi ci sono dei luoghi che rappresentano una sorta di oasi paradisiaca perché totalmente immersi nella natura. A tal proposito in provincia di Frosinone c’è la “città delle cascate” per via della presenza di due spettacolari cascate che lo rendono unico nel suo genere.

Un piccolo mondo lontano dal caos tipico del centro urbano che può fare al caso tuo. Andiamo a scoprire dove devi recarti senza dover andare dall’altra parte del mondo.

Le cascate più belle a pochi passi da Roma

In questo caso si parla di un comune italiano di 10.545 abitanti e il suo centro storico si sviluppa su un’isola formata da un fiume che si divide in due bracci formando delle cascate bellissime. La Grande Cascata è alta 27 m ed è una delle poche che si trova nel centro storico di una città. L’altra è nota come quella del Valcatoio, le cui acque alimentano un impianto di produzione elettrica.

Questo luogo in passato era legato a due municipi romani vicini di Arpinum e Sora, abitate entrambe le Volsci. Nel Medioevo cadde nelle mani dei Bizantini e poi dei Longobardi. In seguito a tante vicende storiche nel 1926 entrò a far parte della provincia di Frosinone e da sempre è noto per l’arte dell’artigianato. Molti avranno capito di quale si sta parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Graziano Mancuso & Federica Girardi | Travel Blogger (@voyavels)

Una vera oasi paradisiaca immersa nell’arte e non solo

Il luogo in questione che è caratterizzato dalla presenza delle cascate è l’Isola del Liri. Lì è possibile anche visitare varie chiese, come quella di San Lorenzo Martire del XVII secolo, e architetture civili (Palazzo Marsella, Mazzetti, Balsorano, Manna, Palermo e Chigi).

Inoltre sarebbe opportuno gustare i prodotti alimentari che il posto offre come i fagioli cannelini di Atina, l’aglio rosso di Castelliri, il peperone cornetto di Pontecorvo e i tartufi di Campoli Appennino. Infine si festeggia il santo patrono il 10 dicembre, quindi potresti approfittare di questa ricorrenza per visitare l’Isola del Liri.