La chiamano la RIFT VALLEY di Roma ed è uno spettacolo a cielo aperto | Chi ha la fortuna di passarci, resta incantato a vita

Puoi ammirare la maestosa bellezza della Rift Valley? Non occorre andare dall’altra parte del mondo perché in Italia c’è un luogo soprannominato così.

La Rift Valley è collocata nella zona occidentale del Kenya e si estende dall’Africa sud-orientale fino all’Asia. È una lunga spaccatura nella crosta terrestre di circa 6 km ed caratterizzato da una serie di vulcani ancora attivi.

Inoltre lì sono state fatte delle scoperte antropologiche rilevanti per l’umanità. Infatti sono stati ritrovati dei fossili di ominidi che risalgono a tantissimi anni fa. Non ci crederai, ma in Italia esiste un posto che ricorda la sua maestosità.

Andando nello specifico, è un comune di circa 10.500 abitanti ed è collocato ai piedi dei Monti Prenestini, circondati da boschi di castagno. Le sue origini sono antichissime, dato che è uno dei più antichi castelli del Medioevo chiamato “territorium Trebanense”.

Solo intorno al X secolo furono aperte le cave di pozzolana e di tufo e da qui deriva l’attuale nome del posto. Se organizzi un weekend a Roma puoi dedicare una giornata dedita alla scoperta delle meraviglie di questo luogo. Ma di quale si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

“Vai ad ammirare la Rift Valley? No, preferisco Roma”

Nel Medioevo questo comune passò nelle mani dei Colonna, i quali poi lo consegnarono alla famiglia nativa Gramiccia. Qui è possibile visitare le seguenti architetture religiose: Santuario di San Lorenzo Martire, Chiesa francescana di San Carlo Borromeo, Basilica Petriana, Chiesa di San Pietro, Chiesa di Santa Anatolia e Chiesa di Santa Maria in Plateis.

È possibile anche per gli appassionati di arte e storia andare nel museo composto da tre sezioni: Museo Lorenzo Renzi e Presepe Monumentale, Museo della Cultura Contadina e Museo Archeologico. Qualcuno avrà capito qual è il comune in questione.

Una piccola realtà che ha tanto da offrire

Stiamo parlando del comune Cave. Per quanto riguarda le architetture civili spiccano maggiormente il Palazzo Leoncelli, la Villetta Ortensia, il Teatro Comunale e il Palazzo Colonna. Le aree naturali, invece, sono i Parchi “Salvo D’Acquisto” e le “Fontane azzurre”.

Se vuoi visitare questo posto puoi recarti lì in alcuni giorni precisi dell’anno perché si svolgono degli eventi imperdibili. Il 27 aprile, per esempio, è la festa patronale della Madonna del Campo, il 10 agosto è la festa patronale di San Lorenzo e il secondo fine settimana di settembre c’è il corteo per ricordare il Trattato di Pace di Cave del 1557.