Domenica 14 maggio è la Festa della Mamma, sapete perché?

La festa della mamma, che quest’anno cade domenica 14 maggio, è una celebrazione annuale che si tiene in molti paesi del mondo per onorare e celebrare le madri. La festa ha radici antiche e ha assunto diverse forme e significati nel corso del tempo. In molti Paesi, la festa della mamma è associata alla primavera e alla rinascita della natura.

Com’è nata la festa della mamma

La festa della mamma moderna fu istituita negli Stati Uniti nel 1908 dalla figlia di una madre defunta, Anna Jarvis, che desiderava onorare la memoria della sua amata madre. Anna Jarvis era molto legata alla sua mamma, che aveva dedicato la sua vita alla cura della famiglia e alla comunità locale, e voleva creare una festa che celebrasse l’amore e la dedizione delle madri di tutto il mondo.

La prima celebrazione ufficiale si tenne il 10 maggio 1908 nella città di Grafton, in Virginia Occidentale, dove Anna Jarvis tenne una messa in onore della sua mamma, Anna Marie Reeves Jarvis, presso la chiesa episcopale di St. Andrew. La celebrazione si estese rapidamente in altre città e stati degli Stati Uniti e divenne una festa nazionale nel 1914, quando il presidente Woodrow Wilson la riconobbe ufficialmente come tale.

Rappresenta l’amore e la cura verso

Non è solo una celebrazione commerciale o sentimentale. Ha anche un significato più profondo e universale. Rappresenta l’amore, la cura e la dedizione che le madri mostrano per i loro figli, e simboleggia il legame speciale tra la madre e i figli.

Inoltre, la festa della mamma ci ricorda l’importanza della famiglia e delle relazioni umane e ci invita a riflettere sulla nostra relazione con le nostre madri e a esprimere il nostro amore e la nostra gratitudine. Ma ci invita anche a considerare il valore delle relazioni familiari e a rafforzare i legami con le persone a cui vogliamo bene.

