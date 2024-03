Doccia calda quanto mi costi! Il mio idraulico mi ha svelato un trucco geniale: ho risparmiato il 70%

Doccia calda, quanto mi costi! Il trucchetto fantastico che ti permetterà di risparmiare un botto in bolletta.

Indubbiamente tra acqua e corrente a livello di bollette non c’è da dormire sonni tranquilli su comodi e soffici guanciali. Difatti quando ci arrivano, o in formato cartaceo a casa o digitale, via email o tramite app, tendiamo di sederci, fare un bel respiro e contare fino a dieci prima di leggerle per non farci spaventare dalle cifre che troveremo impresse su di esse.

Dovremmo in ogni caso necessariamente pagarle. Ed è per questo motivo che dovremmo diventare più responsabili quando parliamo di consumi. Il problema è sovente a non rendersi conto della situazione bella tosta in cui ci troviamo a vivere nel nostro Paese, sono i nostri figli. Costoro, non dovendo pagare loro le varie spese, non si rendono conto dei costi talora pazzeschi che dobbiamo poi sostenere noi.

Ergo non comprendono i reali sacrifici che dobbiamo mettere in atto per affrontarli, riuscendo anche a mettere via dei soldini a fine mese. Il che può diventare davvero un’impresa titanica. E talvolta, ci duole molto ammetterlo, non basta nemmeno studiarsi grande strategie di risparmio per far quadrare il cosiddetto bilancio familiare. Fatto sta che perlomeno dobbiamo provarci, partendo anche dalla doccia.

Doccia calda, quanto mi costi! Come correre ai ripari

Sì, avete capito molto bene e no, non vi stiamo affatto prendendo in giro. Difatti fare la doccia ogni giorno porta necessariamente a dover pagare tanti bei soldini nelle bollette sia di gas ed energia elettrica che di acqua. Ovviamente per lavarci usiamo acqua calda che costa di più di quella tiepida o fretta per il fatto che per scaldarsi ha bisogno di un supporto esterno.

Capite dunque bene che se la affrontiamo più di una volta e amiamo lasciarsi coccolare dal suo getto per più di dieci minuti consumeremo un numero elevatissimo di litri di acqua. Come poter dunque risparmiare in tale direzione, al di là di cercare di fare docce più brevi? Possiamo realmente farlo sfruttando comunque dell’acqua bella calda? A quanto pare sì. Basta seguire questo scaltro trucchetto.

L’abile trucchetto per un super risparmio

In poche parole basta darci una regolata per quanto concerne l’accensione dello scaldabagno. In tantissimi, soprattutto in autunno e in inverno, tendono a tenerlo costantemente acceso, pure di notte. E ciò porta a dei consumi pazzeschi in più. Per avere comunque acqua calda quando dobbiamo lavarci basta accenderlo poco prima.

In questa modo potremo, dati e sondaggi alla mano, risparmiare fino al 70% in bolletta. Il che, con la grande crisi che serpeggia tuttora nel nostro Paese, colpito gravemente pure da rincari a dir poco altisonanti, è da vedersi come un’autentica manna dal cielo. Il consiglio in più è quello di raggruppare più docce all’interno di un nucleo familiare in lassi di tempo molto ravvicinati, al fine poi di non dover continuamente accendere e spegnere lo scaldabagno.