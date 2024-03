Postini e portalettere cercasi, Poste Italiane è senza personale: se fai richiesta ti assumono immediatamente

Poste Italiane cerca postini e portalettere. C’è urgenza di personale. Invia subito la tua candidatura.

Sentire parlare ora come ora di assunzioni fa decisamente battere forte forte il cuore. Del resto, si sa, il lavoro, come recita un famoso detto popolare, nobilita l’uomo e noi aggiungiamo, per una questione di par condicio, pure la donna. Non averlo poi rappresenta un vero problema dal momento che in sua assenza è davvero dura vivere una vita dignitosa.

Purtroppo molte persone, comprese madri e padri di famiglia, lo hanno perso di recente. Altre si sono viste diminuire in maniera drastica le ore lavorative. E ciò si traduce, senza se e senza ma, in molti meno soldini in busta paga a fine mese. Insomma, la situazione non è di certo una delle più rosee.

Ergo la preoccupazione è altissima anche perché in contemporanea i rincari che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori sono strati fortissimi. E ora non accennano a diminuire nemmeno in minima parte, così come la crisi che da più di un anno ha fatto tristamente capolino pure nel nostro Paese.

Postini e portalettere cercasi, assunzione immediata

Pertanto se siamo alla ricerca di un’occupazione, anche se la prima, non dobbiamo perdere tempo ora e affrettarci a mandare la nostra candidatura in maniera telematica facendo un bel salto metaforico sul sito ufficiale di Poste Italiane. Le figure ricercate sono quelle di postini e di portalettere.

Chiaramente bisogna essere in grado di andare bene in bicicletta o meglio, saper guidare, un ciclomotore a cilindrata 125. E’ infatti sostanzialmente in sella a questo mezzo che da tempo si muovono le persone che ricoprono queste cariche. In ogni caso l’azienda è alla ricerca anche di altre figure da inserire nel proprio organico.

Le altre figure ricercate

Non per nulla in molti uffici si è alla ricerca di persone, possibilmente con esperienza, in grado di saper aiutare i clienti nelle loro varie necessità. Dovrebbero per lo più stare allo sportello, dunque aiutare gli avventori a compilare moduli, a inviare richieste etc. Richiesta ovviamente una buona parlantina e la capacità di saper ascoltare gli altri.

Tuttavia Poste Italiane è anche alla ricerca di persone che possano dedicarsi allo smistamento della posta e che adempiano al ruolo di magazzinieri. In ogni caso, soprattutto per quanto concerne i portalettere e postini, sono previsti moltissimi contratti anche a tempo determinato e per lo più stagionale soprattutto in quelle zone del nostro Paese maggiormente forti dal punto di vista turistico.