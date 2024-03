Bonus mamme, questo mese l’assegno è doppio: sorpresa incredibile sul conto corrente

Bonus mamme, si parla di assegno doppio. Tanti soldini in più sul proprio conto corrente.

Non è indubbiamente facile oggi come oggi essere mamma. Se le nostre nonne solitamente sapevano dividersi, e pure con una certa disinvoltura, tra le faccende domestiche e lavori nei campi o di fatica, trovando il tempo per crescere i figli, ora come ora trovare il giusto equilibrio è un’impresa decisamente ardua.

Se una volta era impensabile che una donna studiasse, e solo chi apparteneva a ceti elevati poteva contare su una buona istruzione, adesso sono le donne a laurearsi con successo, battendo clamorosamente in tale direzione gli uomini. Peccato che poi quando giungono sul posto di lavoro il loro stipendio sia decisamente inferiore rispetto a quello che percepiscono i loro colleghi maschi.

E ciò capita anche se occupano lo stesso ruolo o addirittura più elevato. Insomma, sebbene sia tuttora durissima per tante donne raggiungere in tante aziende e svariate realtà cariche importanti, poi a livello economico le gratifiche non sono un granché. Molte sono sfiduciate e rinunciano a diventare genitrici per timore di perdere la posizione conquistata o il lavoro in generale.

Bonus mamme, ora un assegno doppio, tanti soldini in più in arrivo

Non per nulla, dati e sondaggi alla mano, solitamente quando si è in fase di licenziamento a rimetterci sono perlopiù le donne. E quando affrontano un colloquio se sono ancora giovani e sposate, o con un compagno, molti esaminatori le scartano perché temono che possano andare a stretto giro in maternità.

Il Governo per cercare di porre fine a tutto ciò ha indetto un Bonus dedicato espressamente alle mamme lavoratrici che però devono avere almeno 3 figli minorenni. Al raggiungimento dei 18 anni anche solo di uno, l’aiuto decade. La richiesta può essere fatta allo stesso datore di lavoro oppure direttamente inviata all’ INPS. E per chi lo ha già richiesto ora c’è una sorpresa incredibile. Si parla, udite udite, di assegno doppio!

La grande sorpresa

In sostanza a febbraio è arrivato il conguaglio pure del mese di gennaio. Dunque le mamme riceventi hanno potuto contare su tanti soldini in più. Inoltre volendo può anche ricevere il cosiddetto Assegno Unico. Qui però entra ancora una volta in gioco l’ISEE in una maniera molto particolare.

Diciamo che esistono più categorie e in base ad esse si può percepire una somma più alta o più bassa. In ogni caso bisogna avere almeno 2 figli. Insomma, gli aiuti per chi oggi decide di essere una donna realizzata sul lavoro e di non dimenticare in un angolo polveroso il suo istinto materno ci sono eccome.