Bonus bebè, 3600 euro da ritirare subito: se tuo figlio ha meno di 3 anni hai fatto bingo

Bonus bebè, sono in arrivo per te, sul tuo conto corrente la bellezza di 3600 euro. Basta che il tuo bimbo abbia meno di 3 anni.

Non è indubbiamente facile oggi pensare di diventare genitori. Come sostengono in moltissimi sui Social che, si sa, sono ormai diventati da tempo una grande vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i vip, ci vuole molto coraggio. Del resto, con la profonda crisi, sia sociale che economica, che serpeggia nel nostro Paese è difficilissimo riuscire a vivere una vita serena in famiglia.

Lo è perché ognuno, a seconda della propria età, ha le sue esigenze, talvolta ben distinte. E soprattutto se si ha a che fare con un bimbo molto piccolo, praticamente un bebè, le spese da affrontare sono tante. E lo saranno ancora di più una volta che crescerà e inizierà ad andare a scuola. Tuttavia anche l’asilo nido ha dei suoi bei costi che bisogna sostenere.

Se da un lato è fondamentale che una creatura lo frequenti per socializzare e imparare a stare con gli altri suoi coetanei, dunque anche per incominciare a stringere delle amicizie, ora più che mai è diventata una vera necessità poter contare su di esso visto che le mamme lavorano anche a tempo pieno e talvolta su turni.

Bonus bebè, per te pronti ben 3600 euro

Il problema è che con i costi che girano si rischia concretamente di dover sfruttare il proprio stipendio per pagare la famosa retta. E ciò ha dal pazzesco. Tuttavia ora i neo genitori possono iniziare a tirare un bel sospiro di sollievo. Difatti per loro è attivo il Bonus bebè che permetterà loro di portarsi a casa la bellezza di, udite udite, 36000 euro.

Parliamo chiaramente di una bella cifra che farebbe comodo a chiunque. Ovviamente per doverla ottenere bisogna rispondere ad alcune condizioni. La prima è che il bambino non debba aver compiuto più di 3 anni. Ed è per questo motivo che tale aiuto contiene la parola bebè, come sussurrano alcuni sulle varie piattaforme Social.

Come funziona “il tutto”

Tuttavia bisogna sottolineare, per dovere assoluto di cronaca, che quella è la cifra massima che si può ottenere. E possiamo ottenerla se abbiamo all’interno del nostro nucleo familiare pure un altro figlio che non superi i 10 anni di età. In ogni caso ad oggi le cifre erogate sono: 3mila euro fino a un tetto ISEE di 25mila euro annui, 25000 euro con un ISEE tra i 25mila e i 40mila e 15000 euro con un ISEE superiore ai 4omila.

Per richiedere il Bonus bisogna contattare l’INPS. Chiaramente vale sempre la pena di fare di tanto in tanto un bel salto metaforico sul sito ufficiale dell’Ente per rimanere costantemente aggiornati sulle novità. Se poi qualcosa non è chiaro per compiere la richiesta è bene contattarla onde evitare di compiere degli errori in tale direzione.