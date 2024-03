Bollette luce e gas, azzera l’importo con il bonus dello Stato: non dovrai più preoccuparti di nulla

Bollette luce e gas, così puoi per davvero azzerare i loro costi. Richiedi il bonus statale.

Le bollette sono diventate ormai la nostra croce. Ogni volta che ne riceviamo una ci mettiamo in uno stato di reale fibrillazione. Sappiamo che dovremo necessariamente pagarla al di là della cifra segnalata. Ovviamente possiamo anche controllare i consumi dando un occhio ai vari contatori ma quando poi ci consegnano il conto è talvolta più salato di quel che pensiamo.

Diciamo che sovente non ci rendiamo conto, per lo meno non al 100%, di come stiamo sprecando luce e gas quando trascorriamo molto tempo in casa. Negli ultimi anni capita di più per via dello smart working che ha preso sempre più piede. E poi noi, stanchi e stressati dal lavoro, sovente ci dimentichiamo di stare attenti ad alcuni aspetti che ci permetterebbero di risparmiare in bolletta.

Per esempio, perché accendiamo tutte quelle luci artificiali se è ancora giorno pieno e c’è il sole? Non possiamo forse sfruttare maggiormente la luce naturale che è pure un vero toccasana per lo spirito oltre che per il nostro porta foglio? Che senso ha poi lasciare in stand by per ore intere il nostro pc e il nostro televisore?

Bollette luce e gas, le azzeri grazie a questo bonus

E se non usiamo alcuni elettrodomestici, molti dei quali presenti in cucina, cerchiamo di staccarli dalla presa di corrente e da eventuali ciabatte ai quali possono essere collegati. Ovviamente prima dobbiamo spegnerle e poi scollegarle a loro volta dalla presa di corrente. Occhio anche a lasciare eccessivamente acceso il riscaldamento e ad alzare un po’ troppo le temperature.

Al di là di questi accorgimenti, che sono molto importanti e da prendere pertanto in viva considerazione, non sempre è comunque possibile riuscire a pagare le bollette per via di una situazione familiare difficile da sostenere. I soldini non bastano, in poche parole. Per le persone maggiormente in difficoltà lo Stato ha pensato a un bonus apposito in tale direzione.

Chi può beneficiarne

Per beneficiare di questo aiuto ci sono varie condizioni da dover vivere. O si fa parte di una famiglia dove non si supera a livello di ISEE la cifra annua di 9.530 euro oppure si fa parte di una con almeno 4 figli a carico ove il tetto da non superare è quello sui 20mila euro.

Spetta anche a coloro che percepiscono già il reddito o pensione di cittadinanza oppure coloro che in famiglia hanno una persona che soffre di disagi molto forti e che per la sua salute e incolumità necessiti dell‘accensione pressoché continua di apparecchi elettrici. Per ricevere maggiori informazioni è bene consultare l’ARERA o direttamente l’INPS.