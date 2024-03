Bonus trasporti, con questa tessera vai gratis ovunque: a molti è già arrivata | Controlla la tua posta

Bonus trasporti, se hai questa tessera puoi viaggiare gratis. Verifica la tua posta.

Ormai si sa, vanno di gran moda Bonus nonché Super Bonus che sia il passato che attuale Governo propone agli italiani. Diciamo pure che ce ne è per tutti i gusti. Alcuni sono stati annullati, altri ampliamenti, mentre altri sono freschi freschi. Ed è anche per questo motivi che alcuni non li conoscono. Diciamo pure che non sanno sostanzialmente che esistano.

E ciò è un vero peccato dal momento che magari sarebbero pure nella condizione di poterli ottenere. Il più delle volte bisogna farne espressamente richiesta, inviandola telematicamente e allegando tutta la documentazione necessaria. Immancabile è l’ISEE. Ed è per questo che è assolutamente fondamentale esserne in possesso.

Questo documento deve essere aggiornato e reale. In molti negli scorsi mesi hanno provato a fregare lo Stato abbassandolo in maniera tale da poter ottenere sconti e agevolazioni. Ora tanti di loro sono stati scoperti. Non solo perderanno ogni diritto a riguardo ma dovranno pure restituire i soldi che hanno ricevuto indegnamente.

Bonus trasporti, grazie a questa carta viaggi gratis ovunque

Tra l’altro costoro, con il loro comportamento assolutamente scorretto, hanno tolto magari la possibilità di accaparrarsi il Bonus ad altre persone che erano sul serio bisognose. Fatto sta che adesso oltre a questo fatto, che è decisamente increscioso, ce ne è un altro che sta scuotendo e non poco gli animi a livello di Bonus.

In particolare alcuni non capiscono che nesso ci sia tra una speciale carta e la possibilità sicura, oltre che assai ghiotta, di ottenere con essa il famoso Bonus trasporti che ci permette di viaggiare gratis. Il che, con la grande crisi che serpeggia nel nostro Paese, è da vedersi come una vera e propria manna dal cielo.

Con Dedicata a te hai tante agevolazioni

La carta in questione è Carta Dedicata a Te che viene consegnata a chi può ottenerla in Posta. In precedenza bisogna aver ricevuto l’ok dal proprio Comune di residenza che poi farà avere a chi è risultato idoneo tutta la documentazione necessaria da consegnare per il ritiro. Per esserlo è necessario che l’ISEE non superi 1 15mila euro annui.

Altro requisito fondamentale è essere regolarmente iscritti all’Anagrafe. Con questa carta si può acquistare beni di prima necessità. Qualora si voglia fare i furbetti, provando ad acquistare ben altro, verrà annullato il credito su di essa. Fatto sta che, lo ribadiamo, chi in possesso di questa carta attiva può anche contare sul Bonus trasporti oltre che su quello dedicato alla benzina.