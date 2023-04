Distribuiscono dolci ai passanti per celebrare l’uccisione di Alessandro Parini a Tel Aviv

“Palestinesi hanno celebrato l’uccisione del cittadino italiano Alessandro Parini”: questo il testo con cui il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha accompagnato su Twitter una serie di immagini relative all’attentato di venerdì sul lungomare di Tel Aviv in cui il cittadino italiano è rimasto ucciso e altri sette turisti sono stati feriti.

“Subito dopo – si legge nel testo rilanciato da Netanyahu, accompagnato da immagini di miliziani armati – palestinesi hanno iniziato a distribuire dolciumi per celebrare l’assassinio di Alessandro Parini”.

“Assorbite questo messaggio. Diffondete la verità” ha concluso Netanyahu, rivolgendosi a quanti lo seguono sul web. (Ansa)

Mulè: “scena raccapricciante da condannare senza esitazione”

“Le immagini, diffuse su Twitter, della distribuzione di dolci ai passanti da parte di gruppi armati palestinesi, per celebrare l’uccisione di Alessandro Parini nell’attentato di Tel Aviv, è una scena raccapricciante che deve essere condannata senza esitazione da chiunque abbia a cuore la convivenza civile, senza distinzione di credo politico o religioso.

Mi auguro che quest’ennesima dimostrazione di barbarie serva finalmente a smuovere le coscienze e far comprendere a tutti che il terrorismo non porta e non porterà mai a nessun risultato politico, anzi, inasprisce le misure di contrasto ai gruppi islamici più oltranzisti, a discapito di quanti cercano il dialogo”.

Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, commentando le immagini, diffuse su Twitter, della distribuzione di dolci ai passanti da parte di gruppi di islamici per celebrare l’assassinio di Alessandro Parini a Tel Aviv. (Com/Ran/Dire)

