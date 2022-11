Digitalizzazione aziendale: gli strumenti che non possono mancare nell’impresa di domani

Per rimanere competitive nei mercati attuali, le aziende devono digitalizzare le proprie attività. Ciò comporta l’implementazione delle tecnologie e degli strumenti più recenti in ogni aspetto dell’azienda, dal marketing alle vendite, dalla contabilità alla logistica. Sebbene il processo possa apparire complesso, è essenziale per restare all’avanguardia, per mantenere la propria fetta di mercato e per poter aumentare il proprio fatturato. Vediamo dunque quali sono gli strumenti che non possono mancare per un’impresa “2.0”.

Posizionamento organico

1. Sito web aziendale: avere un sito web è essenziale per qualsiasi azienda, poiché crea una presenza forte online e dà la possibilità di ottenere clienti tramite svariati strumenti, come il posizionamento organico o le sponsorizzate, non solo sui motori di ricerca ma anche sui social network. Il sito web, poi, può implementare un blog aziendale od ospitare delle landing page finalizzate alla raccolta di lead o alla conversione. Ovviamente un sito web, un po’ come la copertina di un libro, comunica con i potenziali clienti e può dare uno spaccato dei servizi o dei prodotti offerti. Chiaro che un portale di questo tipo, comunque, dovrà essere sviluppato da professionisti del settore, ed essere coerente con il brand dell’azienda.

2. PEC, firma digitale e marca temporale: la PEC (Posta Elettronica Certificata) e la Firma Digitale sono due strumenti indispensabili per le aziende che hanno bisogno di firmare documenti online e di ottenere prove affidabili della consegna degli stessi documenti. La PEC, inoltre, comunica professionalità al cliente, ai partner e ai fornitori. Naturalmente la posta elettronica certificata è importante anche per una questione di sicurezza e la protezione dei documenti inviati e ricevuti (dato che non possono essere modificati). Infine, la marca temporale consente di assegnare una data e un orario all’emissione di un documento.

Industria 4.0

3. Dotazione informatica: entrare nella cosiddetta Industria 4.0 significa dotarsi di una serie di strumenti oggi indispensabili. Si parla ad esempio della dotazione hi-tech per i dipendenti, dai computer agli smartphone o laptop aziendali. Le più grandi aziende al mondo, oltre alla dotazione aziendale tradizionale, forniscono anche altri complementi accessori, come tappetini per il mouse, pennette usb e altri strumenti personalizzati con logo, oggetti che in realtà vengono prodotti e acquistati in modo economico su alcune piattaforme che si occupano di gadget personalizzati per aziende, come ad esempio Axonprofil.it, una delle più note del settore, per farsi un’idea.

La dotazione aziendale rappresenta anche un investimento per traslare il lavoro dall’ufficio allo smart working, risparmiando così sui costi per l’affitto mensile del locale e delle bollette per il proprio spazio di lavoro. L’avvicinamento alla modalità di lavoro da remoto, inoltre, rappresenta una delle caratteristiche delle nuove aziende digitalizzate, in grado di abolire totalmente o in parte lo spazio fisico per concentrarsi sulla sfera virtuale.

4. Cybersecurity: infine, è essenziale proteggere i dati e le informazioni di clienti e dipendenti dalle minacce esterne. Pertanto, gli strumenti di cybersecurity sono diventati indispensabili per le aziende che vogliono entrare da protagoniste nel mondo digitale, ma senza correre rischi. Firewall, antivirus, reti private virtuali (VPN), autenticazione a due fattori (2FA) e altri strumenti sono fondamentali per ottenere questo risultato. Lo scopo, come detto, è quello di creare un ecosistema informatico che possa dirsi protetto al 100% dagli attacchi hacker e dalla fuga di informazioni. Ovviamente, ogni azienda che tratta dati sensibili dovrebbe assumere anche un esperto in sicurezza informatica, per aggiungere un ulteriore livello di protezione.

© Riproduzione riservata