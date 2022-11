Indice Nasdaq: quali sono i titoli forti su cui investire nel 2023

La fine del 2022 si sta avvicinando rapidamente e la maggior parte degli investitori sarà probabilmente sollevata quando sarà finita. Se l’anno finisse in questo momento, il calo del 29% dell’indice tecnologico Nasdaq 100 sarebbe il peggior risultato da quando la crisi finanziaria globale ha scosso il mondo nel 2008. L’aumento dell’inflazione è stata la storia del 2022 perché ha schiacciato il potere di spesa dei consumatori, soprattutto quando ha superato il massimo degli ultimi 40 anni a giugno.

Ma i risultati dell’inflazione più recenti hanno indicato un raffreddamento e, grazie agli aumenti ultra aggressivi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense, ci sono buone probabilità che la tendenza continui nel nuovo anno. Per questo motivo, le aziende più colpite dall’inflazione potrebbero essere le vincitrici maggiori nel 2023. Ecco perché prevedo il gigante globale dell’e-commerce Amazon (AMZN -1,39%) e il genitore di Google Alphabet (GOOGL -1,34%) (GOOG – 1,20%) sarà tra questi.

L’attività di e-commerce di Amazon verso un miglioramento sostanziale

Amazon è la più grande azienda di e-commerce al mondo, ma mentre l’e-commerce continua a guidare la stragrande maggioranza delle sue entrate, quella parte della sua attività è rallentata in modo significativo quest’anno. Quando si tratta dell’impatto del potere di spesa dei consumatori soppresso, la vendita al dettaglio tende a essere in prima linea. Amazon ha generato 127,1 miliardi di dollari di entrate totali, un balzo del 15% rispetto al periodo di un anno fa, che è stato il tasso di crescita più veloce nel 2022 finora. Abbina questo risultato al graduale miglioramento del quadro dell’inflazione e gli investitori possono sostenere che lo slancio potrebbe aumentare nel 2023. L’attività pubblicitaria di Amazon merita una menzione speciale. I suoi 9,5 miliardi di dollari di entrate durante il terzo trimestre hanno segnato un’espansione del 25% anno su anno, una forte accelerazione rispetto sia al primo che al secondo trimestre.

Ed è importante ricordare come vi siano voci sempre più accreditate che parlano di nuovi possibili tagli per il personale da parte di Amazon, con almeno 10 mila licenziamenti in vista. Un maxi taglio che sarebbe storico per l’azienda, ma che in termini di profitti potrebbe dare una spinta alle azioni e chiudere il bilancio ancora più in attivo rispetto alle stime che sono state indicate a inizio anno, in termini di proiezione.

Quando l’economia è debole, le aziende di solito riducono le spese di marketing, e questo è stato ovvio durante tutto l’anno sulla base dei risultati di alcune delle più grandi società tecnologiche. Pertanto, l’osservazione della forte performance di Amazon nel terzo trimestre suggerisce che un po’ di fiducia potrebbe tornare a farsi strada nel mondo aziendale. Un elemento di delusione nell’ultimo trimestre è stata Amazon Web Services (AWS), la società di servizi cloud leader del settore. È stato regolarmente il punto positivo per Amazon e spesso rappresenta il reddito operativo dell’intera azienda grazie alla sua crescita vertiginosa e all’elevato margine di profitto rispetto al suo segmento di vendita al dettaglio. Nel terzo trimestre, tuttavia, le entrate generate da AWS hanno decelerato al 27%, il ritmo più lento dell’anno.

Gli investitori non dovrebbero aspettarsi che durerà, perché il settore del cloud è fondamentale per il mondo aziendale e si prevede che varrà oltre $ 1,5 trilioni all’anno entro il 2030, quindi ha ancora molte gambe il prossimo anno e oltre. Con le azioni Amazon in calo del 46% dal massimo storico, ora potrebbe essere un ottimo momento per essere coinvolti prima del 2023.

Per Alphabet stanno arrivando tempi migliori e profittevoli?

Alphabet è la società madre di Google, ma l’organizzazione si è ramificata molto più del suo marchio principale. Google, tuttavia, fa molto affidamento sulla pubblicità per generare entrate grazie al suo motore di ricerca leader a livello mondiale e quell’attività rimane la forza trainante dietro Alphabet nel suo insieme. Ma Alphabet ha un altro segmento importante che fa affidamento sui dollari di marketing: la sua piattaforma video YouTube. A settembre, per la prima volta nella sua storia, YouTube ha guidato il pubblico di streaming TV negli Stati Uniti.

Per darti un’idea di quanto è arrivata questa piattaforma, Alphabet (allora Google) ha acquisito YouTube per $ 1,65 miliardi nel 2006 e 16 anni dopo ora genera quasi $ 30 miliardi di entrate annuali. Nonostante le sue enormi dimensioni, continua ad adattarsi. Dopo aver affrontato una minaccia competitiva da parte di TikTok di ByteDance, che sta dominando lo spazio video in formato breve in particolare tra gli utenti più giovani, YouTube ha lanciato Shorts. In soli due anni, Shorts ha accumulato 1,5 miliardi di utenti attivi mensili e ora è faccia a faccia con il suo nuovo rivale. Il formato occupa in generale una parte maggiore del tempo trascorso dagli utenti su YouTube e, poiché monetizza a un tasso inferiore, ciò ha influito sulla crescita delle entrate della piattaforma.

Ora quando l’economia migliorerà, le aziende vorranno indirizzare i loro introiti in termini di marketing ovunque sia più probabile che si trovino l’ambita Generazione Z e il pubblico dei millennial. Se l’inflazione continua a moderarsi nel nuovo anno, YouTube (e in particolare Shorts) potrebbero potenziare la crescita di Alphabet. Tornando a Ricerca Google, il terzo trimestre è stato deludente. Il segmento è cresciuto solo del 4,2% e considerando che rappresenta il 57% delle entrate totali di Alphabet, questo è stato un grosso freno per l’azienda in generale. Nel trimestre di un anno fa, è cresciuto di un enorme 44%, quindi è probabile che quando l’economia si riprenderà, lo saranno anche le entrate pubblicitarie di Ricerca. Le azioni di Alphabet vengono scambiate con uno sconto del 36% rispetto al suo massimo storico in questo momento.

