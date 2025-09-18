Dieta lampo, in 72 ore perdi 4 chili senza rinunce | La dieta che sta spopolando al rientro dalle ferie

Vuoi dimagrire in poco tempo con effetto immediato? Allora punta su questa dieta. Potrebbe fare al caso tuo, ma consulta sempre un nutrizionista.

Prima dell’estate in tanti hanno deciso di darsi una mossa e hanno tentato di tutto e di più, dall’allenamento intensivo in palestra fino ad un’alimentazione rigida priva di sgarri. In realtà il segreto consiste nel prendersi cura di se stessi ogni giorno, senza fare delle “pause” perché solo la costanza premia.

Infatti sarebbe opportuno avere uno stile di vita sano e renderlo proprio fino a farlo diventare abitudine. Fare lunghe passeggiate, evitare bevande gassate, dedicarsi a un’attività sportiva, andare a letto presto sono essenziali per avere una quotidianità piena di energia.

Inoltre non procura dei benefici solo al fisico, ma anche alla mente perché piacersi allo specchio è un qualcosa di indescrivibile. Ovviamente non tutti hanno le conoscenze giuste per abbracciare un regime alimentare giusto per il proprio organismo.

Per questo motivo bisognerebbe affidarsi a un buon nutrizionista, il quale saprà sicuramente svolgere al meglio il suo lavoro. Tuttavia ci sono alcuni siti che propongono delle diete con effetti immediati. Sul sito projectinvictus.it è stata riportata una che sta riscuotendo successo. Andiamo a scoprire qual è.

La dieta che ti fa perdere tanti chili in poco tempo

Molti temono che la dieta obblighi in un certo senso a mangiare poco, ma in realtà si deve sfatare questo mito. Gli esperti sostengono che non si deve fare il digiuno, anzi è necessario dare il giusto “carburante” al fisico per affrontare al meglio la vita di tutti i giorni.

La dieta menzionata, detta anche “di Birmingham”, e prevede tre giorni consecutivi con in cui seguire un preciso regime alimentare e 4 giorni liberi che permettono di mangiare normalmente. Si deve ripetere massimo un mese. Se sei interessato prosegui nella lettura.

Ecco i pasti della prima giornata: una vera goduria!

I tre giorni prevedono tre pasti senza gli spuntini. Questo significa che solo a colazione, pranzo e cena si potrà mangiare. Non sono presenti tanti cereali perché si lascia spazio alle verdure, la frutta e alle proteine. Non si deve andare oltre i 1000 kcal al giorno mentre negli altri quattro giorni si mangia liberamente, ma senza strafare altrimenti si annulla il deficit calorico dei giorni precedenti. In questo modo si avrà una dieta con perdita di peso evidente.

Il primo giorno per esempio a colazione ci sono mezzo pompelmo, una fetta di pane tostato con un cucchiaino di burro di arachidi e caffè. A pranzo 125 g tonno al naturale, 1 fetta di pane tostato e caffè. Infine a cena 90 g di carne a scelta, 250 carote, 1 mela e 125 g gelato. Se sei interessato a scoprire i pasti dei giorni successivi allora visita il sito menzionato.