Dieta del mese di aprile, se riempi così il carrello dimagrisci e rimani in salute: io ho già perso 2 kg e sto una favola

Dieta, se vuoi essere al top acquista questi prodotti quando vai a fare la spesa. Provare per credere!

Ci siamo. Siamo entrati infatti nel cuore palpitante e vibrante della primavera che è indubbiamente da vedersi come la stagione della rinascita. Questo significa, come molti sussurrano sui Social che, si sa, sono ormai diventati da tempo una grandissima vetrina per tutti quanti, che l’estate non è poi così lontana.

E con essa ecco arrivare implacabile pure la durissima e super chiacchierata prova costume. Ergo, per superarla dovremo farci trovare in forma e iniziare a correre ai ripari con un certo anticipo, senza però fare la fame. Difatti stare a dieta non significa, come molti ancora oggi erroneamente pensano, mettersi a stecchetto.

Semplicemente vuol dire seguire un’alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata, nonché talvolta bella mirata alla nostra situazione e agli obiettivi che vogliamo raggiungere. E per farlo dobbiamo necessariamente chiedere il supporto di un valido professionista, come un bravo nutrizionista che ci seguirà passo dopo passo.

Dieta di aprile, occhio a cosa metti nel carrello della spesa

Ergo no e poi ancora no alle classiche diete fai da te che possono pure risultare pericolose per il nostro organismo e la nostra salute in linea generale. E parliamo, riferendoci a quest’ultima, del dono più prezioso che abbiamo ma anche il più fragile e instabile che possediamo, dunque cerchiamo di preservarla meglio ogni giorno.

Detto ciò se vogliamo perdere magari qualche kg, sgonfiarci e mantenerci in forma, oltre a mantenerci costantemente idratati, dormire le canoniche otto ore a notte e fare del movimento nella nostra quotidianità, dovremmo prestare maggiore attenzione a ciò che mettiamo nel carrello quando andiamo a fare la spesa. Mai più senza questi alimenti.

Gli alimenti sui quali maggiormente puntare

Per prima cosa diciamo con ancora maggior determinazione, rispetto ai mesi passati, sia alla frutta che alla verdura fresca di stagione che possiamo sfruttare tra l’altro in mille modi in cucina. Tra l’altro è arrivato anche il tempo delle insalatone, dunque non dobbiamo dimenticarci di acquistare la lattuga, così come della rucola che è fantastica anche se abbinata a dei petti di pollo alla griglia.

Puntiamo maggiormente al pesce soprattutto alla piastra. Sì in particolare al nasello, alla sardina, al pesce spada, alla sogliola e al tonno. Attenzione ai condimenti. Non eccediamo con l’olio extravergine d’oliva e al suo posto possiamo sfruttare maggiormente il succo di limone. Infine, alla pasta preferiamo il riso, meglio se poco condito, nonché abbinato a verdure miste bollite a vapore o lessate.