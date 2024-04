Lavastoviglie, 2 modi geniali per fare il detersivo in casa: ti costa pochi centesimi ma dura una vita | Piatti splendenti

Lavastoviglie, quanto mi costi! Così fai un valido detersivo in casa, spendendo due spicci. Da provare immediatamente!

Ormai, si sa, in ogni casa che si rispetti oltre ai canonici frigo, forno e lavatrice non manca quasi mai una capiente e capace lavastoviglie. Pure i single la adorano e se devono lavare dei piatti a mano vanno in tilt. Il punto è che questo elettrodomestico consuma un botto a livello sia di energia elettrica che di acqua.

Dunque il suo utilizzo, se particolarmente frequente, può incidere, e nemmeno poco, sui costi che dobbiamo necessariamente sostenere nelle bollette che sono diventate sempre più salate. Il consiglio è quello di non azionarla se non a pieno carico. Il che, però non significa di sovraccaricarla, mettendo utensili, pentole e compagnia bella l’uno sopra l’altro.

In tal modo non si laveranno bene e noi dovremo poi rifare il lavaggio. Per cercare di risparmiare possiamo accendere la lavastoviglie negli orari in cui, secondo anche i contratti che abbiamo stilato e firmato, paghiamo meno sia per quanto concerne l’utilizzo della corrente elettrico che dell’acqua. In ogni caso pare che sia soprattutto nelle fasce serale e notturne che ciò sia fattibile.

Lavastoviglie, risparmia con il detersivo fai da te

Oltre a ciò, che va comunque preso in viva considerazione, dobbiamo pure metterci in testa che se vogliamo donare una lunga e felice vita alla nostra lavastoviglie non dobbiamo mai inserire al suo interno stoviglie contenenti residui di cibo che poi potrebbero intasare gli scarichi e il filtro. E poi occhio ai detersivi che utilizziamo per ogni lavaggio!

Tenendo a mente che il troppo storpia e che bisogna puntare maggiormente alla qualità piuttosto che alla quantità, perché, anche con il preciso scopo di risparmiare tanti bei soldini, non lo creiamo noi stessi a casa in pochi istanti? Ci costerà pochissimo anche perché avremo quasi tutti gli ingredienti di certo disponibili nella nostra dimora.

Come crearlo e altre idee

Cominciate a prendere un solo cucchiaio di bicarbonato di sodio, quindi ponetelo in un bicchiere insieme a un cucchiaio di detersivo per piatti non concentrato e a uno di sale rigorosamente fino. A questo punto mescolate con cura e versate il tutto direttamente nella vaschetta apposita del detersivo. A questo punto non vi resta che procedere con il lavaggio abituale.

Sempre con il bicarbonato, unendolo all’aceto e a qualche goccia di olio essenziale, magari al limone, potete creare le pastiglie per la vostra lavastoviglie. Con il limone poi si può dare vita a un detersivo, pure in gel, ad alto potere sgrassante e igienizzante. In ogni caso si raccomanda sempre di non eccedere con le dosi, memori del detto che il troppo storpia sempre e comunque.