Oroscopo della settimana, per questi due segni l’amore è nell’aria: l’anima gemella arriverà proprio nel weekend

Oroscopo, per due segni zodiacali scintille in amore. E per i single è in arrivo la persona giusta!

Parliamoci molto chiaramente, con l’arrivo della primavera si ha più voglia di trascorrere maggior tempo all’aria aperta e di socializzare. E, con lo sguardo rivolto all’estate, che non è poi così lontano, si tende anche a voler vivere sulla propria pelle intense emozioni. Molti sono alla ricerca di qualche flirt e di storie di una sola notte ma c’è anche chi, a onore del vero, sogna qualcosa di ben più duraturo.

Diciamo che no vede l’ora di incontrare la classica e super chiacchierata anima gemella. In tanti si chiedono se esista o no. E poi c’è chi sostiene che se tendiamo a idealizzare un po’ troppo la figura del partner ideale o ad avere una visione fin troppo romantica dell’amore che poi si infrange inevitabilmente e, alla lunga, con la realtà.

Altri ancora sostengono, soprattutto sui Social, che, si sa, sono diventati oramai una grandissima vetrina per tutti quanti, che sia maggiormente opportuno possedere un certo equilibrio in tale direzione. Fatto sta che possederlo quando si tratta dei sentimenti, amore in primis, è davvero molto ma molto dura.

Oroscopo, amore a mille per due segni

Difatti esso è per sua stessa indole qualcosa di impetuoso e decisamente di irrazionale. Non per nulla è praticamente impossibile spiegare a parole che cosa esso sia, perlomeno farlo nella maniera più corretta ed esaustiva possibile. Inoltre di esso ne esistono tantissime forme. E infatti non si può parlare solo di quello che possiamo provare per la nostra dolce metà.

Il primo è quello per la nostra persona che deve andare a braccetto con il rispetto. Solo quando ameremo e rispetteremo noi stessi potremo amare davvero gli altri, sia essi siano i nostri figli, genitori o altri parenti o nostri compagni di vita. Detto ciò, siete curiosi di sapere i due segni zodiacali che in questi giorni andranno davvero forte in amore?

Ariete e Leone, più affascinanti e seduttori che mai

Il top dei top sarà rappresentato dall’Ariete che sta festeggiando in questo periodo il suo compleanno. Chi è nato sotto questo segno possiede ora come ora un fascino contagioso. Da vero leader sa come ammaliare chiunque gli sta attorno anche con un solo battito di ciglia e un bel discorso.

Anche il Leone vive in questo periodo momenti decisamente speciali sia se in coppia che ancora single. Il suo desiderio di cacciare la propria preda per farla perdutamente innamorare è più vivo che mai come il suo charme. E grazie alla sua determinazione, che è propria anche dell’ariete per la verità, sarà impossibile resistergli.