Dieta arcobaleno, se mangi così diventi un figurino: al mare saranno tutti invidiosi della tua silhouette

Dieta arcobaleno, così ti ritrovi in men che non si dica al top. Mangi bene e dimagrisci.

Indubbiamente è il sogno di tutti quanti non sfigurare al mare, in piscina o al lago quando si indossa un costume da bagno. Certo, quando andiamo al centro commerciale e li vediamo nei cataloghi e foto indossati dai modelli e dalle modelle ci paiono ancora più belli ma poi temiamo che a noi non ci calzino a pennello.

Partendo dal fatto, assolutamente doveroso, che nessuno, ma proprio nessuno, di noi è perfetto e che sovente le campagne pubblicitarie sono anche un poco ritoccate, per sentirci a nostro agio con quei pochi lembi di stoffa, dobbiamo scegliere il modello più adatto a noi e provare una bella armonia all’interno di quella casetta che è il nostro corpo. In poche parole dobbiamo rispettarci e amarci.

Ciò è possibile se quando ci guardiamo allo specchio ci piacciamo e ci riconosciamo. Ed è indubbio che per riuscirci, oltre a fare tanto movimento, che è fantastico per scacciare lo stress, dobbiamo mantenerci costantemente idratati e seguire una dieta intelligente e sana, che ci permetta di stare bene e nel contempo di sgonfiarci e perdere quei detestati kg di troppo.

Dieta arcobaleno, in forma in poco tempo con il sorriso

Una che sta andando alla grande e che sta facendo incetta ci consensi più che positivo è quella arcobaleno. Indubbiamente fin dal nome ci incuriosisce e, perché no, ci dona pure tantissima allegria. E ciò è già di per se un vero toccasana pure per lo spirito vista la terribile aria che ancora tira nella nostra Italia.

Difatti la crisi, così come i rincari, sono pazzeschi e ciò non è di grande aiuto anche nella scelta di acquistare alcuni cibi, piuttosto che altri, anche solo per il semplice fatto che sono un pochino più costosi. Fatto sta che per seguire questo colorato regime alimentare non dovrete sborsare chissà quanti soldini. Ecco come funziona.

Il suo funzionamento e la suddivisione in macro categorie

Cominciamo con il dire che questa particolare dieta è anche conosciuta come quella dei colori. Parliamo dunque di un regime alimentare, come è facile intuire fin dal nome, che si basa esattamente sul consumo di alcuni specifici cibi in base alla loro suddivisione cromatica. Bene è in tale direzione dare però un occhio alla loro stagionalità.

Andiamo ora maggiormente nello specifico. La dieta a livello di colori si suddivide in 5 macro categorie. I rossi, che sono ricchi di antiossidanti e di carotenoidi, quelli gialli e arancioni, pieni zeppi di vitamine A, B, C, nonché di flavonoidi, quelli blu e viola, ove il ferro è il grande protagonista, quelli verdi anch’essi ricchissimi di questo minerale ma anche di acido folico e, infine, quelli bianchi ove i menzionati flavonoidi e polifenoli troneggiano.