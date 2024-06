Trucco per vivere a lungo, la soluzione più semplice di quel che pensi: ti basta fare questo per due ore alla settimana

Vuoi vivere più a lungo? Allora fai così. La cosa più semplice del mondo in un trucco che sotto sotto conosci. Ti bastano due ore.

Oggigiorno non è facile vivere bene. E ciò è indubbiamente un triste dato di fatto. Non per nulla sono sempre tante, pardon, troppe le preoccupazioni di vario genere che affollano le nostre menti. Alla base di esse ci sono quasi sempre la crisi, sia sociale che economica, nonché i famigerati rincari che non ci danno tregua.

Emotivamente siamo sovente a pezzi e ora che l’estate è giunta se non possiamo andare in vacanza il morale è a terra. Se poi non ci sentiamo in forma, all’idea di indossare abiti leggeri e il costume da bagno, anche solo per una veloce gita al mare, ci sentiamo quasi male. E così ci chiudiamo a riccio nonché in casa nostra.

Insomma, il morale se ne va, come si suol dire, sotto i tacchi. E se noi siamo giù di tono anche il nostro fisico rischia di ammalarsi. E così incominciamo a mangiare male e a dimenticarci dell’importanza reale e concreta del seguire il più possibile ogni giorno un’alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata, nutrendoci sostanzialmente a caso.

Vuoi vivere più a lungo? Metti in atto un semplice trucchetto

Puntiamo per lo più a cibi molto conditi, dolciumi vari e bibite zuccherine e gassate. Azioniamo a palla il condizionatore o il ventilatore e ci sediamo comodi sul divano per mettere in atto la classica maratona di serie televisive. Anzi, molti trascorrono così anche le proprie ferie per poi tornare al lavoro con la testa molto stanca.

Con il fatto poi che fa caldo non si esce nemmeno a fare due passi o per fare la spesa. No, quella la si ordina online e se non si ha voglia di cucinare si ordina al delivery anche se i soldini sono pochi. Solo che agendo così non stiamo dando una svolta o comunque una mano alla nostra vita. Difatti se vogliamo viverla meglio e più a lungo dovremmo assolutamente cambiare registro e fare questa cosa assolutamente almeno 2 ore a settimana. Il trucchetto top.

Cosa devi fare per 2 ore a settimana

In sostanza dovremo dire un sonoro e grintoso no a uno stile eccessivamente sedentario in ogni momento dell’anno, dunque non solo durante le menzionate ferie. In primis evitiamo di prendere sempre la macchina e i mezzi pubblici anche solo per raggiungere un luogo che dista pochi minuti a piedi da casa nostra. Una buona camminata è un vero toccasana per stare bene e scacciare lo stress.

Possiamo metterla in atto anche al parco sotto casa, persino in estate. Magari possiamo metterla in atto nelle ore più fresche del mattino o della sera in compagnia di persone care. Inoltre potremmo anche iscriverci a corsi di ginnastica gentile o di un’attività motoria che più ci alletta, come uno di ballo. Così renderemo più bella la nostra esistenza, ci matteremo in forma e di certo, se seguiremo anche una valida alimentazione, potremo vivere più a lungo.