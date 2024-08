Diabete, dai pipistrelli la chiave per sconfiggere la patologia?

Pipistrello (© U.S. Fish and Wildlife Service / Pixnio)

Potrebbe arrivare dai pipistrelli la chiave per sconfiggere patologie come il diabete. È quanto suggerisce un recente studio a stelle e strisce recentemente pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution, che si è concentrato proprio sui mammiferi alati. E ha fatto un’interessante scoperta che potrebbe avere ripercussioni positive anche per l’uomo.

Dai pipistrelli la chiave per sconfiggere il diabete?

«I livelli di zucchero nel sangue» dei pipistrelli «sono i più alti mai visti in natura»: risulterebbero «letali o manderebbero in coma» altri mammiferi, ma non loro. Così, come riporta l’Adnkronos, Jasmin Camacho, ricercatrice presso lo Stowers Institute for Medical Research di Kansas City. Nonché prima autrice dell’articolo che potrebbe ravvivare le speranze di quanti (e sono sempre di più in tutto il mondo) soffrono purtroppo di diabete.

Tale condizione, aggiunge Sky TG24, è caratterizzata da un eccesso di glucosio ematico, a sua volta dovuto a un malfunzionamento dell’insulina. Un meccanismo che, a quanto pare, l’evoluzione ha permesso ai chirotteri di ottimizzare e, in certi casi, addirittura di bypassare.

Test per misurare il glucosio in pazienti col diabete (© Biswarup Ganguly / Wikimedia Commons)

In particolare, scrive Yahoo! News, i pipistrelli della frutta hanno perfezionato il percorso di segnalazione chimica dell’insulina per poter abbassare naturalmente la glicemia. Invece i pipistrelli del nettare hanno sviluppato intestini più lunghi e dotati di un maggior numero di cellule specializzate nell’assorbimento dei nutrienti dal cibo. Entrambe le specie, poi, presentano adattamenti genetici che hanno reso più efficiente il traporto e la digestione degli zuccheri.

Insulina (© Dao Truc / Flickr)

Questi risultati sono estremamente significativi, soprattutto per le potenziali implicazioni cliniche, come ha spiegato Nadav Ahituv, professore di bioingegneria e genetica dell’Università della California a San Francisco. Secondo cui i nuovi dati potrebbero costituire la base «di nuove terapie per una varietà di malattie metaboliche negli esseri umani». Parafrasando Il cavaliere oscuro, pare proprio che stavolta sia Batman l’eroe di cui Gotham ha bisogno.

Jasmin Camacho (immagine dalla pagina Facebook dello Stowers Institute for Medical Research) Nadav Ahituv (immagine dalla sua pagina Facebook) Sede dello Stowers Institute for Medical Research a Kansas City (immagine dalla pagina Facebook dello Stowers Institute for Medical Research) Modello della struttura molecolare dell’insulina (© Wikimedia Commons) Bruce Wayne (Christian Bale) di fronte all’armatura di Batman ne Il cavaliere oscuro. Screenshot dal trailer del film (© Warner Bros., DC Comics e Legendary Pictures / Wikimedia Commons)