Allerta caldo afoso su Roma e altre città: oggi bollino rosso anche a Frosinone e a Latina

L’estate non sembra voler lasciare la presa sull’Italia, con un’ondata di caldo afoso che continua a soffocare gran parte del Paese, nonostante recenti episodi di maltempo. Oggi, venerdì 30 agosto, le previsioni meteo indicano un ulteriore innalzamento delle temperature in diverse città, al punto che il Ministero della Salute ha emesso un “bollino rosso” per otto località: Bari, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Roma e Trieste. Questo livello massimo di allerta è un chiaro segnale dei pericoli che il caldo può rappresentare per la salute pubblica, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione come anziani, bambini e persone affette da patologie croniche.

Un caldo senza tregua: le città più a rischio

Roma, in particolare, si trova nuovamente al centro di questa ondata di calore, con temperature che sfiorano i 38°C e una percezione del caldo accentuata dall’alto tasso di umidità. Il capoluogo romano non è nuovo a queste condizioni estreme, ma la persistenza dell’anticiclone africano Caronte sta portando a una situazione prolungata di disagio termico. Le autorità locali e i servizi sanitari sono in stato di allerta per fronteggiare eventuali emergenze legate al calore, come colpi di calore e disidratazione, e vengono costantemente raccomandati comportamenti prudenti: rimanere idratati, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e limitare le attività fisiche all’aperto.

Anche altre città, come Firenze e Bari, non sfuggono a questa morsa di calore. Nella città toscana, le temperature dovrebbero superare i 37°C, mentre la città pugliese si attesta su valori poco inferiori. Questi dati, uniti ai bollettini meteo, indicano che le giornate di fine agosto saranno ancora caratterizzate da un caldo opprimente su buona parte del territorio nazionale.

Il quadro meteorologico: cosa aspettarsi nei prossimi giorni?

L’attuale situazione meteorologica è il risultato di una configurazione atmosferica complessa. Inizialmente, i modelli meteorologici avevano previsto l’arrivo di una perturbazione ciclonica che avrebbe dovuto colpire l’Italia, portando a un netto calo delle temperature e a un cambio stagionale. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti indicano una traiettoria differente per questo ciclone, che invece sembra dirigersi verso le Isole Britanniche, lasciando l’Italia ancora sotto l’influenza dell’anticiclone africano.

Secondo le previsioni de iLMeteo.it, il caldo dovrebbe proseguire almeno fino ai primi giorni di settembre. Solo a partire dal 7-8 settembre si intravede la possibilità che la “burrasca di fine estate” possa finalmente scendere di latitudine, colpendo anche il bacino del Mediterraneo. Se questo scenario verrà confermato, potrebbero verificarsi eventi meteorologici estremi, come temporali violenti, grandinate e nubifragi, a causa dello scontro tra le masse d’aria calda e umida preesistenti e le correnti più fresche provenienti dal nord Europa.

Divergenze tra modelli meteorologici: GFS vs. ECMWF

È interessante notare che non tutti i modelli meteorologici sono concordi sull’evoluzione di questa situazione. Il modello americano GFS (Global Forecast System) anticipa di qualche giorno l’arrivo della perturbazione, prefigurando un’ondata di maltempo piuttosto intensa già a partire dal 4 settembre, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Questo contrasto con il modello europeo ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) sottolinea l’incertezza che ancora caratterizza le previsioni per i primi giorni di settembre.