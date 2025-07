Definito il borgo più bello del Lazio, guarda quattro regioni dall’alto: aria sottile, silenzio e leggende antiche | C’è la neve anche ad agosto

Tra i tanti borghi uno in particolare è unico nel suo genere per una sua caratteristica. Quando lo scoprirai resterai a bocca aperta.

Il Lazio è famoso anche per le sue bellezze paesaggistiche immerse nella natura incontaminata. A tal proposito si possono menzionare i borghi, alcuni dei quali sono definiti i più belli d’Italia. Si può menzionare Civita di Bagnoregio, famosa per essere stata definita “la città che muore”.

A seguire c’è Nemi, frequentatissima soprattutto nel periodo della sagra delle fragole. Arsoli è stata definita da Luigi Pirandello “la piccola Parigi” proprio perché ricorda molto la capitale francese.

La lista è immensa, ma tutti hanno una cosa in comune: la natura regna sovrana! Tuttavia tra i tanti c’è uno che vale assolutamente la pena visitare, soprattutto per l’assenza del caos tipico della città.

Questo luogo include il 17 frazioni e la più conosciuta è sicuramente Cassino. Si tratta di un borgo montano che domina su ben quattro regioni ed è famoso per il clima fresco anche nelle giornate d’estate. Andiamo a scoprire qual è.

Il borgo più bello a pochi passi da Roma

Il comune in questione si trova in provincia di Rieti e accoglie meno di 500 abitanti. È collocato nell’Appennino umbro-marchigiano, precisamente nella comunità montana del Velino. A nord ci sono i Monti Sibillini mentre a sud est i Monti della Laga e il territorio di attraversato dal fiume Tronto con una delle sue fonti ad Amatrice.

Ottenne il titolo di città durante il periodo di governo degli Aragonesi ed era circondato da muratori e quattro porte con i rispettivi nomi: Porto San Pietro, Porta Vecchia, Porta del Campo e Porta Pescara. Tra le aree naturali c’è il Parco Nazionale del Gran Sasso e l’Oasi del Lago Secco. La seconda domenica di settembre si festeggia in onore della patrona del posto, la Beata Vergine Addolorata, dunque perché non approfittare di questo evento per farci un salto?

Una realtà immersa nella storia e nella buona cucina

Stiamo parlando di Accumoli, nota per la sua altitudine che permette agli abitanti di avere una vista mozzafiato del territorio circostante. Non a caso il suo nome fa riferimento a una cima su cui domina la valle del fiume Tronto e della via Salaria. Inoltre è a 200 metri sul livello del mare e questo permette di godere di un’aria fresca lontana dall’afa tipica dell’estate.

Chi ama i piaceri della tavola può sicuramente approfittare del momento per gustare il piatto forte del posto, ovvero la pasta alla gricia. Coloro che sono assetati di conoscenza possono andare ad ammirare la maestosità delle architetture civili (Torre Civica, Palazzo del Guasto, Palazzo Marini, Palazzo Cappello, Palazzo Ardeatini).