Dai nuovi arrivi alle trattative per Zapata e Marcos Leonardo: il punto sul calciomercato della Roma

A due giorni dall’esordio stagionale (in casa contro la Salernitana, ore 18.30), la Roma cerca di completare la propria rosa in un calciomercato che l’ha vista muoversi a scatti e spesso nel silenzio. Se l’anno scorso giocare di rimessa ha portato al colpo Dybala quest’anno, complice la necessità prioritaria di fare cassa, manca l’acuto e la tifoseria comincia a essere perplessa. Le voci che sono circolate (Frattesi, Morata e Scamacca in primis) richiedevano delle “aste” a cui attualmente la società giallorossa non può partecipare, ma mancano alcuni tasselli importanti e il tempo comincia a stringere. Ai nastri di partenza del campionato la rosa è incompleta.

L’addio previsto a Ibanez, meno quello di Matic

Partiamo quindi dalle cessioni, che non sono state eccellenti ma un po' sofferte sì. Roger Ibanez, dopo una stagione dai molteplici alti e bassi (questi ultimi molto più evidenti dei primi) era l'indiziato principale per fare cassa. Dopo un lungo corteggiamento da parte di alcune squadre di Premier League si sono inseriti gli arabi, i veri padroni del calciomercato estivo 2023. Così il classe '98 brasiliano ha firmato per l'Al-Ahli e la Roma ha incassato una cifra non inferiore ai 20 milioni con una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Il suo posto da titolare (da gennaio 2020 149 presenze e 9 gol con la maglia giallorossa) verrà preso dal nuovo arrivato N'Dicka o dal cavallo di ritorno Llorente.

Ben più inattesa la cessione di Nemanja Matic, che nella seconda parte di stagione era diventato perno del centrocampo di Mourinho. Il serbo nel ritiro precampionato ha mostrato segni di insofferenza manifestando la volontà di andar via. Ma non gratis per la società, che dalla cessione del 35enne ex United al Rennes ha comunque ricavato 3 milioni di euro bonus compresi.

Dopo Kristensen, arrivati Renato Sanchez e Paredes

Dopo gli arrivi ad inizio estate di Aouar e N’Dicka, l’arrivo di Rasmus Kristensen ha riempito la batteria degli esterni che l’hanno scorso ha sofferto in termini di ricambi. Come detto, la Roma si è mossa “a scatti” e infatti dopo diverse settimane di stallo sono arrivati due colpi in pochissime ore, entrambi a centrocampo, entrambi dal PSG.

Renato Sanchez, ex Benfica, Bayern Monaco, Swansea e Lille, è arrivato dal club francese (stando a gianlucadimarzio.com) per un milione di prestito con obbligo di riscatto a due tipi di condizioni: con il 55% delle partite disputate la cifra sarà 11 milioni, con il 75% sarà 14 milioni. Il nazionale portoghese, campione d’Europa nel 2016 insieme al compagno di squadra Rui Patricio è in cerca di rilancio.

A proposito di rilancio e per la serie "a volte ritornano". Leandro Paredes andrà verosimilmente a riempire la casella lasciata vuota da Matic. Il campione del mondo argentino, classe 1994, ha firmato fino a giugno 2025 e torna nella capitale dopo l'esperienza finita nel 2017 con 54 presenze e 4 gol in attivo in giallorosso. Da lì in poi le esperienze allo Zenit, al PSG e nell'ultima stagione alla Juventus, in cui col passare dei mesi è stato impiegato sempre meno da Allegri.

Calciomercato Roma: gli obiettivi Marcos Leonardo e Zapata

Acquisti e cessioni in altre zone del campo che però non hanno riguardato l’attacco, vera e propria voragine attualmente in casa giallorossa, con Abraham che sarà lontano dai campi per la prima parte di stagione e Andrea Belotti unico centravanti di ruolo. Ancora in fase di stallo la lunga e complicata trattativa col Santos per Marcos Leonardo: il club brasiliano non vuole privarsi del giocatore classe 2003 in un momento tecnicamente difficile col giocatore che nelle ultime sei partite ha totalizzato cinque gol e un assist. D’altra parte, l’attaccante vuole venire a giocare in Europa e la società brasiliana sta sondando alcuni sostituti come l’ex Udinese, Barcellona e Inter Alexis Sanchez.

La cifra di partenza non si discosta dai 20 milioni di euro, che diverrebbero di meno nel caso in cui la cessione si concretizzi a gennaio, ma il tempo stringe e a Tiago Pinto serve un giocatore in questa sessione di mercato. Per questo, dopo gli inserimenti falliti per Arnautovic (andato all’Inter) e Lucas Beltran (alla Fiorentina), il primo nome sulla lista per un piano B si chiama Duvan Zapata. Il colombiano dell’Atalanta sembrava poter arrivare con condizioni più semplici, ma secondo gianlucadimarzio.com la società bergamasca ha alzato le pretese, chiedendo l’acquisto a titolo definitivo per 5 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili.

