Da sempre è noto come il PAESE DI BIANCANEVE ed è un capolavoro laziale | Merita di essere visitato almeno una volta

Per vivere un’esperienza simile a quella della principessa della Walt Disney basta andare in questa località del Lazio. Sarà come vivere in una fiaba.

Chi non ha mai visto il film d’azione della Walt Disney Biancaneve? Non tutti sanno che si basa sulla fiaba tedesca dei fratelli Grimm e la prima proiezione si tenne a Los Angeles il 21 dicembre 1937. L’industria cinematografica aveva dei dubbi, ma riscosse un particolare successo e da allora tante sono le rivisitazioni.

Non a caso in questo periodo nelle sale cinematografiche c’è il nuovo film diretto da Mark Web. Il ruolo di protagonista è stato dato all’attrice Rachel Anne Zegler e le scene sono state girate a Vancouver, Columbia Britannica e Los Angeles dopo la pandemia. Si tratta di posti incantevoli immersi totalmente nella natura e questo ha dato un tocco fiabesco allo sfondo delle vicende dei personaggi.

Non ci crederai, ma non occorre andare dall’altra parte del mondo per immergerti in quest’atmosfera che allontana del tutto dalla realtà. Nel Lazio, per esempio, c’è una località che ricorda le mitiche imprese della dolce fanciulla.

È un comune di 1.277 abitanti della provincia di Viterbo e si trova al confine con l’Umbria. Collocato in posizione dominante rispetto alla Valle del Tevere, precisamente sulle propaggini settentrionali dei Monti Cimini. È un luogo famosissimo perché permette di entrare in contatto con la natura. Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Paesaggi maestosi a pochi passi da Roma

Il centro si eleva su uno sperone tufaceo non molto distante dal Tevere. Fu descritto in alcune opere di Plinio il Giovane (un noto magistrato romano vissuto tra il 61 d.C. e il 114 d.C.) per via delle bellezze paesaggistiche caratterizzate dal verde. Fu abitato dagli Etruschi e conquistato in un secondo momento dai Romani.

Nel Trecento fu eretto a comune, ma era sempre alle dipendenze della Santa Sede. Ciò non stupisce la presenza di varie architetture religiose. Se sei anche un appassionato di arte allora questa località fa al caso tuo.

Un luogo ricco di arte e storia: una meta perfetta

Stiamo parlando di Bassano in Teverina. Le chiese da visitare sono quelle di Santa Maria dei Lumi, dell’Immacolata Concezione e dei Santi Fidenzio e Terenzio. Da non dimenticare le maestose piazze della Libertà, Antonio Gramsci, Giuseppe Garibaldi, Aldo Moro e il giardino Poggio Fiorito.

Nonostante ogni luogo di interesse sia unico nel suo genere, nel complesso c’è un fascino medievale che ricorda proprio l’ambiente che fa da sfondo alle vicende di Biancaneve alle prese con la perfida strega.