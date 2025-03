Tra Lazio e Campania è stata trovata la città col VINO PIÚ BUONO D’ITALIA | Luogo perfetto per Pasqua con gli amici

Se vuoi assaggiare del buon vino allora devi recarti in questo posto non molto distante dalla capitale italiana. Ecco Di quale si tratta.

“Il vino dovrebbe essere mangiato, è troppo buono per essere solo bevuto”, ecco una celebre frase di Jonathan Swift. Chi ama assaporare quelli pregiati sa bene che la scelta può ricadere sul Cesanese. Colore rosso rubino con riflessi violacei, in bocca è vellutato e caldo con richiami alla fragranza della menta.

Ha un sapore intenso e al palato risulta secco. Una vera delizia per gli intenditori che sanno bene il luogo di provenienza. Il comune in questione ospita 4.303 abitanti, non è distante da Roma ed è in posizione panoramica su una propaggine del Monte Scalambra.

È circondata dal Monte Pila Rocca, dai Monti Ernici e tra le valli scorrono i fiumi Aniene e Sacco. Il territorio presenta colline e montagne e la vetta più alta, il Monte Retafani, raggiunge i 1.154 m di altezza.

Una leggenda racconta che Quinto Fabio Massimo, un politico ai tempi della Repubblica romana, passando in questo luogo ha perso l’elmo a causa del forte vento. Celebre fu anche il passaggio di Giuseppe Garibaldi nel 1849.

Una realtà ricca di storia e buon vino

Si dice che il territorio fu abitato da un popolo italico, gli Ernici, e successivamente fu conquistato dai Romani e lì costruirono diverse ville di cui si conservano ancora i resti. Infatti è possibile ammirare la bellezza della Villa di Mecenate, un vero colpo di fortuna per chi ama andare alla scoperta delle tracce del passato.

Ci sono anche delle chiese che devono essere assolutamente visitate. Tra queste si può menzionare quella di Santa Maria Maggiore del XIII secolo che fu ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale per via dei bombardamenti degli anglo-americani. Al suo interno c’è la statua della Madonna delle Rose durante il periodo dell’anniversario della liberazione dalla peste.

Eventi estivi imperdibili nel cuore del borgo

Stiamo parlando del comune di Piglio. Qui si produce il vino Cesanese del Piglio DOCS chiamato così perché nasce da uve 100% Cesanese coltivate nell’area di Piglio. Una caratteristica particolare è il colore rosso rubino. Si può gustare soprattutto durante lo svolgimento di alcuni eventi.

Tra questi ci sono quello di giugno che prevede una gara internazionale di sky-roll con partenza da Genazzano fino ad arrivare a Piglio. Poi durante il mese di agosto ci sono delle manifestazioni note come Summer fest. Se vuoi organizzare un weekend pazzesco allora dovresti approfittare anche di queste occasioni.