Cultura, Sangiuliano: un altro successo della “Domenica al Museo”

“Un altro successo per la #domenicalmuseo. Le numerose presenze nei siti culturali dimostrano ancora una volta il forte legame dei visitatori con il nostro immenso patrimonio. Questo appuntamento mensile rappresenta una splendida occasione per rendere accessibile la cultura a tutti, incoraggiando i cittadini e i turisti a scoprire e apprezzare le ricchezze italiane.

Continuare a promuovere queste iniziative è fondamentale per la salvaguardia delle nostre bellezze e stimolare l’interesse e la consapevolezza riguardo alla nostra identità culturale. Al personale impegnato in queste ore va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto”, ha affermato in una nota, il ministro della Cultura, Sangiuliano.

Dati provvisori visitatori

Di seguito si riportano i dati provvisori pervenuti:

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 25.315; Parco archeologico del Colosseo Anfiteatro Flavio 19.800; Reggia di Caserta 12.389; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 8.950; Pantheon 8.033; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 7.994; Galleria dell’Accademia di Firenze 7.950; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 7.899; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 6.804;

Villae – Villa d’Este 6.668; Musei Reali di Torino5.771; Museo archeologico nazionale di Napoli 4.248; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 4.192; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 4.083; Palazzo Reale di Napoli 3.781; MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 3.432; Parco archeologico di Ercolano 3.227;

Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 3.224; Villae – Villa Adriana 3.009; Galleria Nazionale d Arte Moderna e Contemporanea 2.895; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 2.550; Terme di Caracalla 2.084; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 2.022; Castel del Monte 1.982; Galleria Borghese 1.930; Cenacolo Vinciano 1.505;

Castello svevo di Bari 1.490; Gallerie dell’Accademia di Venezia1.311; MuNDA – Museo nazionale d’Abruzzo 1.264; Museo archeologico nazionale di Taranto – MarTA 1.190; Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 1.000; A questi dati si aggiungono i 12.485 visitatori del Giardino di Boboli e i 17.153 visitatori del Vittoriano. (Vid/ Dire)

