Cultura Roma, tutti gli appuntamenti dal 29 novembre al 5 dicembre

Al via una nuova settimana di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Prosegue la ricca offerta di eventi dal teatro alla danza alla musica, passando per il cinema, l’arte e la letteratura, con incontri e attività per bambini e famiglie proposti delle istituzioni culturali cittadine, dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024″ e da quelle selezionate tramite l’avviso pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro – anno 2023”, attraverso cui Roma Capitale ha destinato circa 2 milioni di euro – fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv). Ecco alcuni degli appuntamenti.

Teatro e Danza nella Capitale

Fino al 16 dicembre proseguono gli appuntamenti di teatro e musica della XXV edizione di Flautissimo, il festival diffuso a cura dell’Accademia Italiana del Flauto e con la direzione di Stefano Cioffi. Tra gli appuntamenti in cartellone, al Teatro Palladium (piazza Bartolomeo Romano 8) il 1° dicembre alle 21 va in scena Lettura clandestina. La solitudine di un satiro, che restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che Ennio Flaiano scrisse per giornali e riviste, letti da Fabrizio Bentivoglio e accompagnati dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti. Biglietti online.

Dal 2 al 18 dicembre fluidonumero9 presenta Incarnazioni. Laboratori, spettacoli, residenze, passeggiate, incontri con i maestri della scena e tanto altro, per indagare il processo di embodiment/incarnazione del testo (letterario, poetico, teatrale) nei linguaggi della contemporaneità. La prima edizione della manifestazione è dedicata al processo di messa in voce e in corpo dell’opera di William Shakespeare.

Inaugura il 2 dicembre Nuvola Creativa Festival delle Arti VI edizione 2023, la manifestazione a cura dell’Associazione Neworld ETS con la direzione artistica di Antonietta Campilongo in programma presso Villa di Massenzio e il Mausoleo di Romolo fino al 16 dicembre. In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, sottotitolo di questa edizione è Polvere / Riflessioni sul rapporto uomo e ambiente: un omaggio allo storico autore e nel contempo una riflessione sull’ambiente e il suo significato più profondo, che parte dalla rilettura de “La nuvola di smog”, racconto breve sul rapporto tra il protagonista, il grigiore della città e coloro che lo circondano.

Tra gli eventi in programma, il 3 dicembre alle 12, all’interno del Mausoleo, la Compagnia teatrale Butterfly, progetto espressivo e artistico con ragazzi disabili e non della Compagnia Capodarco Impresa Sociale di Roma, propone NaturAli – corpo, musica e movimento (direzione artistica, Roberta Montesi). Ingresso libero.

Planetarium Danza

È a cura del Balletto di Roma il progetto Planetarium Danza che fino al 20 dicembre, nelle sue due sedi, propone incursioni laboratoriali pratiche e teoriche di danza contemporanea, urbana, circense, performance e coreografia digitale. Fino al 1° dicembre, dalle 11 alle 13, saranno visibili online le prove aperte della nuova versione de Lo Schiaccianoci, balletto simbolo della tradizione natalizia, a firma dello scaligero Massimiliano Volpini, su musica di Čajkovskij, con scene e costumi di Erika Carretta, che vedrà in scena la Compagnia del Balletto di Roma.

La rilettura del coreografo è uno stimolo ecologico a riflettere sulla condizione delle persone-rifiuto, sullo smarrimento d’identità sociale e sui mille volti del nostro essere. Una coreografia dinamica e innovativa, arricchita dalla partecipazione straordinaria di Carola Puddu nel ruolo della Fata Confetto, dalla presenza di azioni di urban dance curate da Kevin Castillo e dall’artista di strada Giako che porta in scena una nuova versione del ruolo di Drosselmeyer, accesso gratuito con prenotazione. Per accedere alla diretta utilizzare il link presente nella mail di conferma di prenotazione).

Prosegue fino al 22 dicembre Close Up, manifestazione a cura dell’Associazione Canova22 che indaga i nuovi linguaggi dell’arte. Presso la Fornace Canova (via Antonio Canova 22) prende il via il 4 dicembre A-solo 1, laboratorio di danza proposto dalla Compagnia Gruppo E-Motion (con Francesca La Cava, coreografa e docente internazionale, Sofia Andretto, interprete, e Claudio Marrucci, scrittore) incentrato sulla figura femminile e sul vuoto che la circonda nella solitudine. Il pubblico, che partecipa in seguito alle azioni messe in atto dalla coreografa, interverrà proponendo la propria reazione, la quale verrà raccontata da Marrucci e da un videomaker che produrrà un’opera video, obiettivo del progetto (fino al 7 dicembre; orari: 16-19). Partecipazione gratuita.

Agorà Teatro e Musica

Si conclude il 30 novembre la XII edizione di Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival di teatro, musica, danza, circo e clownerie organizzato da Il NaufragarMèDolce. Il 30 novembre alle 11.30 e alle 19, al Teatro del Lido di Ostia Chiara Casarico e Tiziana Scrocca portano in scena Figlie di Sherazade, spettacolo che affronta il problema della violenza di genere, ambientato nella sconfinata magia delle Mille e una Notte. Alle 20, inoltre, verrà proiettato il docufilm Sillabario Pasolini, frutto del percorso laboratoriale realizzato nel 2022 in due licei di Ostia (Anco Marzio e Labriola) e che ha portato alla creazione dello spettacolo A Pá… i giovani a Pasolini. Ingresso libero.

In chiusura il 30 novembre anche l’edizione autunnale di Sempre più fuori_ AUTO(RITRATTI), il festival proposto da Cranpi che nel corso della manifestazione ha indagato il rapporto tra “tradizione” e innovazione nel campo della sperimentazione e della ricerca artistica. Nell’ultima giornata, alle 17, presso la Facoltà di Architettura, dell’Università la Sapienza (via Flaminia 70), ultimo appuntamento di AUTO(RITRATTI) in cattedra con la lectio magistralis dell’autrice Paola Di Mitri. L’incontro è a cura di Muta Imago e della prof.ssa Dalila Flavia D’Amico. Ingresso libero.

Prosegue fino al 20 dicembre al Teatro Manzoni (via Monte Zebio 14c), In Altre Parole, la XVII edizione della rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea a cura dell’Associazione Culturale DianAct Platea e ideata da Pino Tierno. Il 29 novembre alle 17.30 Ettore Bassi e Antonello Fassari saranno sul palco per la prima italiana di A sud (due uomini e un’urna), spettacolo diretto da Nora Venturini che porta in scena l’incontro rivelatore tra padre e figlio nel drammatico testo dell’autore olandese Ger Thijs. Ingresso libero.

Teatro Torlonia

Al Teatro Torlonia, invece, il 2 dicembre alle 19 si terrà lo spettacolo Guerra ed estate di Luca Ronconi, restituzione pubblica del laboratorio a cura di Giorgio Sangati, con lapresentazione di Giovanni Agosti. Sul palco Francesca Ciocchetti, Fabrizio Falco, Gabriele Falsetta, Sara Putignano e Sandra Toffolatti, con le attrici e gli attori del “Corso di Perfezionamento del Teatro di Roma”. La vicenda, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e a pochi anni dalla fine del conflitto, vede protagonisti dei giovani borghesi, appena sfiorati dalla tragedia in corso, tratteggiando un ritratto impietoso di un’Italia che non riesce a evolvere moralmente. Ingresso libero; data la capienza ridotta dello spazio è consigliata la prenotazione a ctsantacristina@libero.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola dal 30 novembre al 2 dicembre alle 21, va in scena Equitalia, spettacolo scritto e diretto da Massimiliano Aceti, anche in scena con Chiara Mancuso. Mario ed Elsa, dopo una vita di sacrifici, si vedono portar via il loro ristorante a causa dei debiti: i due si rendono conto di non avere più nulla da perdere e decidono di compiere un gesto rivoluzionario.

Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia il 1° dicembre alle 19, per la Rassegna Emergenze teatro, radiceibrida presenta DE-SIDERA_in studio di Giulia Di Sacco, che firma anche la regia, insieme a Lapo Sintoni. In scena, Diana Bettoja, Giulia Di Sacco, Francesca Macci e Lapo Sintoni. Uno spettacolo che ruota intorno al tema dei sogni e ai desideri.Alice ed Emilia, Francesco e Caterina: tutti hanno un sogno ma il mondo non aspetta nessuno. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Il 2 dicembre alle 17 le coreografie di Sasha Waltz saranno al centro del terzo appuntamento della rassegna Condividere le emozioni a cura di Luciano Meldolesi. Ingresso gratuito.

Appuntamenti musicali

In chiusura il Forum Popolare della Musica, progetto dell’Associazione Culturale Trousse Aps con la direzione artistica di Giorgio Granito, la consulenza musicale di Claudio Rizzo, la direzione organizzativa di Francesco Tanda, e la collaborazione del Dipartimento di Lettere dell’Università di Roma Tor Vergata. Il 29 novembre alle 15, nell’Auditorium Ennio Morricone dell’Università di Tor Vergata (via Columbia 1), a chiudere la kermesse sarà il celebre autore Mogol che racconterà al pubblico la sua carriera musicale, costellata di grandi successi e di collaborazioni con tutti i più grandi musicisti italiani. Ingresso libero.

Si conclude anche il Pigneto Teatro Festival, rassegna teatrale a cura di Teatro Hamlet APS ospitata presso il Teatro Sala Vignoli (via Bartolomeo d’Alviano 1). Il 29 novembre alle 17 Joselin St. Aimee sarà sul palco con un concerto omaggio alla musica gospel. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrohamlet.it e ai numeri 333.4313086 – 06.41734901.

Fino al 17 dicembre nel Municipio XIII è in programma Un giorno tutto questo niente sarà tuo a cura dell’Associazione Culturale Progetto Goldstein. Trenta appuntamenti gratuiti nel cuore del quartiere Torrevecchia, in un percorso tra scrittura, narrazione, musica, arte ed ecosostenibilità. Tra i laboratori in calendario questa settimana nel Centro Anziani Numai (via Cristoforo Numai), dal 1° al 3 dicembre Fabio Cuozzo conduce dalle 15 alle 18 Parola Musicale, laboratorio nel corso del quale saranno introdotte le basi per la creazione di brani trap, dalla scrittura dei testi, all’arrangiamento musicale, fino alla registrazione. Gratuito con prenotazione obbligatoria al link https://shorturl.at/giqJL.

Fino al 30 dicembre l’Associazione Trousse Aps propone Performing Arts Music Picture Dance Theatre, la rassegna che vedrà sul palco grandi nomi del panorama artistico nazionale e internazionale ma anche giovani talenti, per un ricco programma adatto a un pubblico di tutte le età. Presso la Casa della Cultura del IV Municipio (viale Rousseau 90), appuntamento il 1° dicembre alle 18 con Un Mondo Nuovo: un’esibizione inedita dedicata alla speranza con Roberto Gatto e Mvula Sungani, tra innovativi moduli musicali e movimenti di danza. Ingresso libero.

Festival di Nuova Consonanza

Prosegue fino al 22 dicembre la 60ᵃ edizione del Festival di Nuova Consonanza a cura dell’Associazione Nuova Consonanza ETS. Tra gli eventi della settimana: il 30 novembre alle 21, nel Teatro Studio Borgna, proiezione di Metropolis, l’edizione restaurata dalla Cineteca di Bologna del film muto di Fritz Lang (1927) con l’esecuzione dal vivo della realizzazione sonora elettroacustica composta dal collettivo Edison Studio (biglietti online su https://www.ticketone.it).

Ci si sposta alla Pelanda (piazza Orazio Giustiniani 4), il 2 dicembre alle 21 per Light Percussion, live del Lugano percussion ensemble che proporrà un repertorio di autori svizzeri e italiani: Mathias Steinauer, Accursio Cortese, Steve Reich, Nebojša Jovan Živković, Giacomo Platini, Thierry De Mey, Luca Staffelbach e Patrizio Esposito, quest’ultimo, in prima nazionale (biglietti online su https://www.liveticket.it). Il 3 dicembre alle 21 saranno sul palco l’Ensemble GAMO, gruppo storico fiorentino, e Francesco Gesualdi (fisarmonicista e direttore) con un concerto intorno ai Galgenlieder (Canzoni della forca) di Christian Morgenstern su musiche di Sophija Gubaidulina e Mauro Montalbetti (quest’ultimo in prima esecuzione assoluta).

È a cura di MRF5 la XXVII edizione di Incontri Festival, rassegna musicale con la direzione di Luigi Cinque che, fino al 26 dicembre, esplora generi e codici dell’arte e della cultura in diversi luoghi della Capitale. Questa settimana, il 2 dicembre alle 18, Nando Citarella con la Compagnia La Paranza proporrà Cantico di Natale. Nella Chiesa di Santa Dorotea (via di Santa Dorotea 23), spettacolo musicale che vedrà l’esecuzione di canti sacri della liturgia natalizia. Ingresso libero.

Nella stessa giornata, alle 18.30, nell’incontro Al-Andalus la musica araba e il mondo cristiano, si parlerà del patrimonio musicale della Spagna musulmana medievale con il solista dell’Orchestra di Piazza Vittorio, Ziad Trabelsi che proporrà una guida all’ascolto anche con esempi musicali dal vivo, accompagnato da Erasmo Treglia e Ambrogio Sparagna. Gratuito fino a esaurimento posti (max 60 persone).

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Il cartellone della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone questa settimana propone: il 30 novembre in Sala Sinopoli tornano i Dire Straits Legacy per un imperdibile concerto nell’ambito della leg italiana che concluderà il loro tour mondiale; il 1° dicembre, nella stessa sala, Fabio Concato proporrà al pubblico un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio e il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) a oggi.

Per una Una striscia di Terra Feconda, il 1° dicembre al Teatro Studio Borgna andrà in scena in prima assoluta Io, Marilyn e il jazz, lo spettacolo in cui Sonia Bergamasco interpreta l’iconica attrice accompagnata da una colonna sonora jazz eseguita dal vivo da Paolo Damiani e Rita Marcotulli. Sempre nell’ambito del festival franco-italiano il 5 dicembre è in programma Carosonamente, un omaggio a Renato Carosone con Peppe Servillo, Vincenzo Di Donna, Luigi De Maio, Gerardo Morrone e Antonio Di Francia.

Il cartellone della Fondazione Musica per Roma, il 2 e 3 dicembre, vede in scena sul palco del Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Masterclass Maria Callas, spettacolo in ricordo della divina Callas nei giorni del centenario della nascita. Protagonista della pièce sarà Mascia Musy, attrice intensa e raffinata, capace di dar voce alla complessa personalità di un’artista dalle mille sfaccettature. La regia è del soprano Stefania Bonfadelli (orari: sabato, ore 21; domenica, ore 18).

Il 5 dicembre, infine, in Sala Sinopoli è atteso il cantautore Aiello.

Inizio concerti, ore 21; biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nell’ambito di Una striscia di terra feconda, il 2 dicembre appuntamento con Barbara, spettacolo-omaggio a un’artista poco conosciuta, riportata in scena da Sara Jane Ceccarelli con David Riondino (voce narrante); il 3 dicembre sarà sul palco We improvise better at night, spettacolo di poesia, musica e improvvisazione con Maria Pia De Vito, Anais Drago e Michele Rabbia; il 4 dicembre la Casa del Jazz ospita il Premio SIAE 2023 che vedrà in scena i primi due classificati ex-aequo nella categoria TOP Jazz nuovi talenti: Mariasole De Pascali (flauto solo) e il duo formato da Alessandro Presti (tromba) e Roberto Tarenzi (pianoforte).

Il 5 dicembre è attesa Tamara Obrovac, compositrice e cantante, tra le figure di maggiore spicco della scena jazz della Croazia, con il suo Transadriatic Quartet. Il concerto si svolge in occasione della celebrazione del decimo anniversario dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea ed è promosso dall’Ambasciata della Repubblica di Croazia.

Inizio concerti, ore 21; biglietti online su https://www.ticketone.it.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia vede salire sul podio della Sala Santa Cecilia, il 29 e 30 novembre alle 19.30 e il 1° dicembre alle 20.30, il direttore Gianandrea Noseda, attualmente Direttore musicale della National Symphony Orchestra di Washington e Generalmusikdirektor dell’Opernhaus di Zurigo. Insieme a lui si esibirà il pianista Evgeny Kissin, che interpreterà il celebre Concerto per pianoforte n.3 di Rachmaninoff, tra i più affascinanti della letteratura pianistica. Nella seconda parte, l’Orchestra ceciliana eseguirà la sinfonia n.1 Sogni d’inverno di Čajkovskij. Biglietti online.

La replica del 1° novembre sarà preceduta, alle 19, da uno degli appuntamenti di Preludio, il ciclo di incontri per approfondire i brani del programma e per scoprire la storia e il contesto in cui i grandi capolavori hanno visto la luce. Sarà Luca Ciammarughi, pianista, musicologo e conduttore radiofonico a introdurre il concerto diretto da Gianandrea Noseda.

Biglietti online.

Per la nuova stagione del Teatro dell’Opera di Roma, fino al 5 dicembre, al Teatro Costanzi proseguono le repliche di Mefistofele, opera in un prologo, quattro atti e un epilogo su libretto di Arrigo Boito dal Faust di Goethe. Lo spettacolo – coprodotto con il Teatro Real di Madrid – vede la regia di Simon Stone e sul podio il direttore musicale della Fondazione Capitolina Michele Mariotti. Protagonisti, John Relyea nel ruolo di Mefistofele, Maria Agresta nella parte di Margherita/Elena e Joshua Guerrero in quella di Faust. Scene e costumi sono di Mel Page, mentre le luci di James Farncombe. L’Orchestra è quella dell’Opera di Roma, così come il Coro, diretto da Ciro Visco, cui si affianca il Coro di voci bianche del Teatro. Repliche: martedì, mercoledì e giovedì ore 20; sabato ore 18; domenica ore 16.30. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, appuntamento il 4 dicembre alle 17 con radio Torri de Roma, uno spettacolo in cui si fondono teatro e musica con la direzione artistica di Gianluca Bondi e Daniela Di Renzo e la direzione musicale di Emiliano Begni. Sul palco: gli attori e autori Danilo Bono, Silvano Celli, Luca Cianfichi, Armando D’amato, Guido D’urso, Marco Filosa, Lyudmyla Galazhu, Luca Gennari e Gogbe Romaine Tia; le musiche saranno eseguite da Musica In Cammino, Torre Spaccata Choir e IncontrArti Lab. La direzione del coro è affidata a Domenico Amicozzi e Marco Soricetti. Gratuito con prenotazione al link https://www.teatriincomune.roma.it/events/radio-torri-de-roma.

In Sala Piccola, il 5 dicembre alle 21 Andrea Santelli, in arte Tsunami, sarà sul palco con Volevo fare il cantautore, concerto in cui ripercorrerà la sua vita e la colonna sonora che lo ha portato a diventare un artista. Passando dai grandi nomi del cantautorato, si arriverà ai suoi inediti, alla sua musica, al suo modo di vedere il mondo. Con Federico Labbiento (chitarra), Fabio Tortora (basso), Andrea Minissale (tastiere) e Alessandro Pizzonia (batteria). Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

ARTE

Nell’ambito di CONNESSIONI Classici e nuove performance, progetto multidisciplinare a cura di Xenia, il 30 novembre dalle 15 alle 19, presso la Cooperativa Sociale Agorà (via Clivo Rutario 53), si potrà visitare il Piccolo Museo Dantesco, un’esposizione di reperti originali (falsi!) della Commedia ideata da Valentina Pescetti per il Festival Dantesco e ispirata ai musei immaginari di Bruno Munari e ai musei sensibili di Antonio Catalano.

Il 4 dicembre alle 10 appuntamento nel teatro del Liceo G. B. Morgagni (via Fonteiana 125) con Fotografare la “Commedia”, conferenza di Valentina Vannicola sulle possibilità di fotografia performativa legate al testo dantesco. Il 5 dicembre dalle 17 alle 19, al Centro Anziani Incis Pisana (via Baldassarre Longhena 98), c’è StranoDante,presentazione curata da Agnese Ciaffei di dieci tra i più interessanti libri popusciti negli ultimi anni sull’opera del Poeta, tra arti grafiche, fumetti e riscritture. Ingresso libero.

Inoltre, sarà visibile sui cartelloni fino al 7 dicembre l’opera realizzata da Niccolò Berretta. Accesso libero.

Presso il foyer del Teatro del Lido di Ostia, dal 1° al 22 dicembre, è ospitata la mostra Nelle Fiabe che espone teatrini di Fernanda Pessolano e arte disegnata in movimento di Chiara De Angelis. Tutte opere dedicate all’idea di fiaba nel centenario della nascita di Italo Calvino e Cristina Campo. Ingresso libero e gratuito in orario di biglietteria da venerdì a domenica dalle 17 alle 20 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Nell’Auditorium del MACRO, il 1° dicembre alle 18.30, nell’ambito della mostra Barrikadenwetter. Atti visivi dell’insurrezione (in corso fino al 18 febbraio 2024), i curatori Wolfgang Scheppe e Bastiaan van der Velden di Arsenale Institute, saranno in conversazione con Lorenzo Gigotti, che con NERO Editions ha pubblicato il volume Taxonomy of The Barricade – Image Acts of Political Authority in Paris, May 1968. Ingresso gratuito.

Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

A Palazzo Esposizioni Roma, il 30 novembre alle 18 nello Spazio Fontana, apre al pubblico la mostra Bobi Bazlen. I disegni dell’analisi a cura di Acquario Editore: cento disegni, scelti tra i moltissimi realizzati da Bazlen dal 1944 al 1950, che rappresentano il diario visivo della sua terapia analitica con Ernst Bernhard. Ingresso libero. In occasione della mostra, dall’1 al 3 dicembre in Sala Cinema e in Sala Auditorium, si terrà un ciclo di incontri dal titolo Jung in Italia. Psiche Arte Cinema Letteratura. Riflessi della psicologia analitica sulla cultura italiana. Ingresso libero con prenotazione consigliata a info@aipa.info.

Fino al 28 aprile 2024, infine, è ospitata la mostra L’Avventura della Moneta, ideata da Paco Lanciano e Giovanni Carrada per la Banca d’Italia. Un viaggio nel tempo, alla scoperta delle principali vicende che hanno caratterizzato la storia della moneta e della finanza nel mondo. Per le scuole la visita è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per il pubblico è consigliata la prenotazione.

Fino al 24 marzo 2024 è visitabile la mostra MACCHINE DEL TEMPO. Il viaggio nell’Universo inizia da te, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, ideata e realizzata da INAF in collaborazione con Pleiadi. Una mostra per raccontare, a grandi e piccini, ad appassionati e curiosi, l’astrofisica e l’astronomia italiana.

Un viaggio alla scoperta dell’universo e delle nuove frontiere dell’astrofisica moderna, possibile grazie alle avveniristiche macchine del tempo create dall’uomo per osservare sempre più da vicino l’inizio del tutto, dai luoghi più remoti del pianeta e dallo spazio. Grandi telescopi e imponenti infrastrutture frutto dell’ingegno italiano e delle ricerche condotte negli osservatori INAF da donne e uomini che ogni giorno con impegno e passione contribuiscono a spostare i confini della conoscenza umana sempre più lontano. A corredo della mostra anche incontri culturali, aperitivi scientifici e altri eventi informali e originali.

Fino al 28 gennaio 2024 sono invece ancora visitabili le due mostre: Don McCullin a Roma, la retrospettiva a cura di Simon Baker, dedicata al celebre fotografo britannico Don McCullin, che presenta in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro, sino alle fotografie più recenti; e la mostra Boris Mikhailov: Ukrainian Diary dedicata, invece, all’artista ucraino Boris Mikhailov (nato nel 1938 a Kharkiv), considerato uno dei più influenti artisti contemporanei dell’Europa dell’Est. Da oltre 50 anni sviluppa un corpus di lavori fotografici sperimentali che esplorano temi sociali e politici, come i tumultuosi cambiamenti che hanno accompagnato il crollo dell’Unione Sovietica.

Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://www.coopculture.it.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che il 3 dicembre, prima domenica del mese, torna l’ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9-16.30, ultimo ingresso un’ora prima) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15).

Nei Musei civici saranno visitabili gratuitamente sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee, a eccezione della mostra Fidia allestita nello spazio Villa Caffarelli – Musei Capitolini, dell’esposizione Helmut Newton. Legacy ospitata nel Museo dell’Ara Pacis,della visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (ore 10-16, ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle 14.50) alla quale si potrà partecipare con biglietto a tariffazione ordinaria (per i possessori della MIC Card è consentito l’ingresso con biglietto ridotto).

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, dal 1° dicembre 2023 al 5 maggio 2024, apre al pubblico la mostra «La poesia ti guarda». Omaggio al Gruppo 70 (1963-2023)dedicata al sodalizio artistico nato sessant’anni fa a Firenze e che, nella stagione delle neoavanguardie, teorizzò e praticò la “poesia visiva”, l’affascinante “terra di mezzo” fra scrittura e immagine, fra poesia e arti visive. La mostra è a cura di Daniela Vasta e realizzata in collaborazione con Archivio Carlo Palli, Archivio Lamberto Pignotti e Fondazione Bonotto.

Tra gli altri appuntamenti in programma nella settimana, per la rassegna Libri al Museo, il 1° dicembre alle 16, nel Museo Napoleonico verrà presentata la monografia Napoleone del Prof. Luigi Mascilli Migliorini. L’incontro verrà introdotto da Miguel Gotor (Assessore alla Cultura di Roma Capitale). A seguire, interverranno Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina), Luigi Mascilli Migliorini (Storico e accademico dei Lincei e autore del volume), Alessandra Necci (Biografa storica e docente Luiss). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Tanti anche gli appuntamenti proposti da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per far conoscere attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città.

Presso la Sala Ovale dell’Archivio Storico Capitolino (piazza dell’Orologio 4) per il ciclo di incontri Dalle carte alle storie. Storia e storie d’Archivio, il 30 novembre alle 16.30, si terrà Storie di mogli e di figli a casa Mellini tra Quattro e Cinquecento. Indagini sull’archivio Serlupi.Saluti istituzionali: Federica Pirani (Direttrice dell’Archivio Storico Capitolino). Modera Cristina Falcucci (Archivio Storico Capitolino). Interviene Benedetta Borello (Università di Cassino e del Lazio Meridionale). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per il ciclo Archeologia in Comune, il 30 novembrealle 14 Alessandra Tedeschi guiderà la visita Il complesso archeologico di San Paolo alla Regola alla scoperta di un tassello urbanistico dell’antica Roma in costante trasformazione e a lunghissima continuità di vita. Appuntamento: via di San Paolo alla Regola 16, slargo pedonale.

Presso il Mitreo del Circo Massimo, il 2 dicembre alle 11, a cura di Simonetta Serra,si svolgerà la visita Mitra ed il suo culto mistericoper conoscere il vasto complesso scoperto che, nel III secolo d.C., fu adattato a luogo di culto dedicato al dio Mitra. Appuntamento in piazza Bocca della Verità 16, adiacente alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin.

Per aMICi, il ciclo di visite guidate gratuite riservate ai possessori della MIC Card, il 1° dicembre alle 14.30 nell’area archeologica dei Fori Imperiali è in programma la visita con interprete LIS I Fori dopo i Fori, a cura di Nicoletta Bernacchio, alla scoperta delle testimonianze di epoca medievale e moderna (appuntamento: piazza Madonna di Loreto, alla biglietteria presso la Colonna di Traiano). Il 5 dicembre vengono proposti due appuntamenti: alle 11 ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, la visita Frammenti di storia dall’area del Foro e dei Mercati di Traiano,a cura di Simone Pastor, per comprendere il potere delle immagini espresso dalla decorazione architettonica, dai gruppi statuari e dalle iscrizioni esposte; alle 16, alla Galleria d’Arte Moderna,la visita con interprete LIS, a cura di Daniela Vasta con Elena Rosica, alla mostra in corso La poesia ti guarda. Omaggio al Gruppo 70, alla scoperta delle artiste e degli artisti del gruppo.

Infine, si segnala che a Villa Torlonia, prosegue anche a dicembre l’apertura straordinaria della Torre Moresca. I gruppi con la propria guida potranno visitarla ogni venerdì (con prenotazione obbligatoria allo 060608), mentre i singoli visitatori ogni sabato dalle 10 alle 16 con ultimo ingresso alle 15.15. L’entrata avviene con il biglietto d’ingresso alla Serra Moresca che i singoli potranno acquistare sul posto con prenotazione facoltativa al call center 060608, max 20 visitatori per turno; la visita non è idonea a persone con difficoltà motoria grave(https://www.museivillatorlonia.it/it/infopage/torre-moresca).

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

KIDS

Per Corpi in Ascolto, la rassegna di danza per le scuole proposta dal Centro Nazionale di produzione della Danza ORBITA Spellbound, al Teatro Palladium (piazza Bartolomeo Romano 8), il 29 novembre alle 9.30 e alle 10.30 va in scena L’arcobaleno di Bianca: diretto e interpretato da Serena Marossi, con le musiche originali di Marco Bonati, un viaggio danzato attraverso le qualità dei colori fondamentali, alla scoperta della varietà di forme, cromie ed emozioni. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

In chiusura la II edizione di CIRC@, il festival multidisciplinare al confine tra danza, musica e teatro, proposto dal Triangolo scaleno con la direzione artistica di Roberta Nicolai, che ha messo in dialogo le ibridazioni e le contaminazioni tra circo e scena contemporanea. Il 30 novembre dalle ore 18, presso la Biblioteca Collina della Pace, sarà visitabile la mostra finale del laboratorio CIRC@ MANIFESTO, nel corso del quale bambini e famiglie, accompagnati da Stefania Camilli e Andrea Grassi, hanno ideato e realizzato una serie di manifesti traendo ispirazione dal libro Manifesto segreto di Guido Scarabottolo (Vànvere edizioni, 2014), utilizzando solo materiali di riciclo. Ingresso libero.

Ultime battute anche per la XII edizione di Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival di teatro, musica, danza, circo e clownerie organizzato da Il NaufragarMèDolce. Il 30 novembre alle 17, presso la Biblioteca Aldo Fabrizi, Emanuela Bolco ed Eva Gaudenzi portano in scena Blond & Bass Sanremo Show, spettacolo rocambolesco che vede due clown cimentarsi nel repertorio della nota kermesse, dai grandi classici che hanno fatto la storia della discografia del nostro Paese alle nuove hit. Ingresso libero.

Per Nuvola Creativa Festival delle Arti VI edizione 2023 a cura dell’Associazione Neworld ETS in programma presso Villa di Massenzio e il Mausoleo di Romolo, il 3 dicembre alle 10.30, Gabriele Manili propone Piantala e gioca!, laboratorio didattico artistico-teatrale dedicato a bambini dai 4 agli 8 anni e alle loro famiglie. Ingresso libero.

Nell’ambito di The 48 Hour Film Project Roma – Everybody loves cinema, il progetto dell’Associazione Le Bestevem, il 3 dicembre dalle 10.30 alle 13.30 al Teatro dei Contrari (viale dei Quattro Venti 38), Valentina Bertuzzi terrà una masterclass di regia e sceneggiatura dedicata a bambini e ragazzi. Partecipazione gratuita.

Fotonica, il festival a cura di Flyer che esplora le innovazioni nel campo delle Audio Visual Digital Arts, il 3 dicembre dalle 16 alle 19, presso Fusolab 2.0 (viale della Bella Villa 64), propone Video Mapping for kids, laboratorio di videomapping per bambini dai 5 anni in su finalizzato alla creazione di un progetto visivo utilizzando il videoproiettore con matite colorate e pennarelli oltre a computer e software, sotto la guida di Gianluca Del Gobbo. Gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito https://fotonicafestival.com.

Ora è qui. La quarta dimensione della cultura, il festival multidisciplinare proposto dalle associazioni Fuori Contesto e Dire Fare Cambiare Aps, vede in programma il 30 novembre dalle 17 alle 19 presso la Biblioteca Valle Aurelia, Arcobaleni, lettura per bambine e bambini di storie illustrate favolose e inclusive. L’evento è a cura dell’Associazione Famiglie Arcobaleno e condotto da BarbieQueer, nome d’arte di Barbara Centrone, insegnante di scuola primaria, esperta di educazione al rispetto delle differenze, formatrice e attivista LGBT+. Gratuito con prenotazione obbligatoria a info@fuoricontesto.it o al 333.2260621.

Al Teatro India, nell’ambito delle proposte della Fondazione Teatro di Roma dedicate al pubblico dei più giovani, il 2 e 3 dicembre alle 16 si terranno le ultime repliche di Cenerentola remix, spettacolo per ragazzi dagli 11 anni in su, liberamente ispirato alla favola originale di Charles Perrault e alle sue molteplici riscritture, diretta da Fabio Cherstich (che ne ha curato anche la drammaturgia con Tommaso Capodanno). Frutto di un lavoro corale di reinvenzione, con un cast di giovani attrici e attori (Julien Lambert, Giuseppe Benvegna, Annalisa Limardi, Alessandro Pizzuto, Evelina Rosselli, Giulia Sucapane), la storia viene calata nel contemporaneo, spogliata della magia originaria, acquistandone una tutta sua modellata su musiche originali e immagini attinte dall’immaginario pop.

Dal 4 al 17 dicembre, invece, per ragazzi dai 13 anni in su, va in scena Il cavaliere inesistente, adattamento di Matilde D’Accardi del celebre romanzo di Italo Calvino, con Francesca Astrei, Maria Chiara Bisceglia, Evelina Rosselli, Giulia Sucapane e la regia di Tommaso Capodanno. Lo spettacolo indaga le tematiche dell’identità e dell’esistenza, mettendo al centro i tre elementi principali del romanzo: una voce narrante di donna, un cavaliere che non c’è e un gioco fanciullesco di guerra e di amore. Primi spettacoli: 4 dicembre ore 19 e 5 dicembre ore 10.30.

Al Teatro del Lido di Ostia il 3 dicembre alle 17, per la rassegna Cascasse il Mondo,per bambine e bambini dai 3 anni in su e per famiglie, La Piccionaia e Compagnia Franceschini presentano L’arca di Noè, spettacolo in cui un moderno Noè è impegnato a difendere l’ambiente e la natura attraverso filastrocche, giochi di parole e pittura dal vivo. Una storia che mette in luce l’importanza della protezione ambientale e della responsabilità collettiva. In scena Nicola Pazzocco,testo, regia e figuredi Gianni Franceschini. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Tra gli eventi delle Biblioteche di Roma dedicati ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, si segnala che il 30 novembre alle 16.30 alla Biblioteca Centrale Ragazzi, per bambini dai 5 anni in su, si terrà l’incontro Una giornata con l’editore Orecchio Acerbo. Un pomeriggio con tante letture ad alta voce per scoprire e approfondire la conoscenza di una delle case editrici indipendenti più originali e raffinate nel panorama dell’editoria per l’infanzia. Prenotazione: ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it.

Sempre il 30 novembre, alle 17, nell’ambito dell’International Games Month @your Library!, la Biblioteca Fabrizio Giovenale ospiterà l’evento Alla scoperta di Othello, per conoscere il gioco giapponese brevettato da Gorō Hasegawa nel 1971 e imparare a giocare con la Federazione Nazionale Gioco Othello. Per adulti e bambini dai 10 anni in su. La partecipazione è gratuita ma è gradita la prenotazione: fabriziogiovenale@bibliotechediroma.it

A Palazzo Esposizioni Roma, nello spazio Libreria, fino al 28 gennaio è visitabile, a ingresso gratuito, la mostra Bestiario fantastico di animali senza tempo di Thé Tjong-Khing, fra i maggiori illustratori odierni, abile a raccontare la contemporaneità attraverso i suoi animali senza tempo e i piccoli protagonisti che in mezzo a loro corrono e si muovono senza paura. La storia dell’arte è osservata da una prospettiva inedita, come se fosse un repertorio di immagini sospese tra sogno e realtà, fonte di autentica magia per lo sguardo. Visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20.

INCROCI ARTISTICI

Il 2 dicembre alle 20.30 ci si sposta all’Ex Cartiera Latina (via Appia Antica 42/50) con Pearls, Plants and People, spettacolo di storytelling sulla mitologia pre-Islamica e i racconti popolari degli Emirati Arabi Uniti aventi come protagoniste donne e divinità femminili; per la performance, torna la Gresham accompagnata da Paola Balbi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a info@raccontamiunastoria.com, ai numeri 349.8378830 – 339.6421465 o attraverso i canali social della manifestazione.

Fino al 24 dicembre Teatro Mobile porta per le vie della Capitale il progetto Ascolto il tuo cuore città, programma di performance in cuffia itineranti, site specific e a impatto zero, con la regia di Marcello Cava e la drammaturgia di Pina Catanzariti. Il 1° dicembre alle 19 è in programma Roma città della scienza. Walks and talks around Moses, viaggio in cuffia a cura di Massimo Guarascio a San Pietro in Vincoli, dagli spazi della Facoltà di Ingegneria dell’Università la Sapienza fino al Mosè di Michelangelo, con letture e riflessioni da Icaro a Freud.

Appuntamento in via Eudossiana 18. Il 3 dicembre agli scavi di Ostia antica (viale dei Romagnoli 1), in concomitanza con la prima domenica del mese che vede il sito a ingresso gratuito per tutti, partirà alle 11 il viaggio in cuffia Doppio Sogno. Nell’ambito del ciclo Occhi nella memoria ascoltando il passato, Chiara Pilloni e Nicola Pecora condurranno il pubblico in un percorso attraverso frammenti tratti dal primo studio sperimentale sul Midsummer Night’s Dream di William Shakespeare e dalla Favola di Amore e Psiche di Apuleio, nella riscrittura di Pina Catanzariti. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su https://www.teatromobile.eu.

È in corso CONNESSIONI Classici e nuove performance, progetto di Xenia con la direzione artistica di Gino Auriuso e Paolo Pasquini, che intende esplorare due tra i massimi esponenti della letteratura e del teatro di tutti i tempi, Dante e Shakespeare. Fino al 16 dicembre, un interessante programma di spettacoli, talk, laboratori, residenze, docufilm, nuove performance, digital humanities, stage e arti figurative. Tra gli eventi della settimana, il 3 dicembre dalle 10 alle 13, nel Parco di Villa Baldini (largo Alessandrina Ravizza), è in programma Il giardino di Dante, una giornata dedicata al Poeta a cura di Marco Miccoli, Dante Plus e Festival Dantesco.

Si parte con Dante a voce alta, laboratorio di lettura interpretativa sulla Commedia per tutte le età; seguirà una Caccia al tesoro dantesca in Realtà Aumentata, con progettazione, realizzazione e animazione di 10 opere visive dantesche; si potrà interagire, inoltre, con La tua “Commedia”, postazione video mobile per la raccolta in audiovideo di interpretazioni di versi scelti e riflessioni dantesche da parte degli spettatori. Il 4 dicembre alle 11.30 il teatro del Liceo G. B. Morgagni (via Fonteiana 125) ospita Dante e le nuove drammaturgie, lectio magistralis con Giuseppe Manfridi, uno dei principali drammaturghi europei. Ingresso libero.

È a cura dell’Associazione culturale La Rocca il progetto Storie Cinetiche nella città. Fino al 17 dicembre, un programma di passeggiate urbane e laboratori per riscoprire il quartiere di Tor Pignattara e la comunità che lo abita attraverso la parola, i luoghi e storie del passato, avventure e leggende. Il 3 dicembre alle 10 è in programma Cinema e Letteratura: un set a cielo aperto, passeggiata urbana teatralizzata nei luoghi che hanno ispirato registi e scrittori per la loro arte, con Alessandro Di Somma, Eleonora Turco, Diego Migeni, Matteo Cirillo e Giuseppe Mortelliti che condurranno il pubblico tra vie, piazze e negozi, trasformandole in mete iconiche da scoprire e visitare. Partenza dalla sede dell’associazione (via Francesco Laparelli 62). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail laroccafortezzaculturale@gmail.com.

Si conclude il 5 dicembre inQuiete Festival di Scrittrici a Roma, la manifestazione organizzata dall’Associazione Mia che nel quartiere Pigneto ha proposto un ricco programma di incontri per descrivere il mondo con le parole delle donne con tantissime ospiti italiane e internazionali. Proseguono gli appuntamenti dedicati ai podcast femministi, gli ultimi dei quali ospitati al Circolo Sparwasser di via del Pigneto: il 3 dicembre alle 18.30 si parlerà di Poderosa, podcast di Fandango su donne, ecologia, innovazione e impresa, con Laura Greco, presidente dell’Associazione ecologista A Sud, e Cristina Mangia, scienziata esperta di inquinamento atmosferico del CNR.

Il 5 dicembre alle 17.30, la kermesse si chiude presso la Biblioteca Goffredo Mameli con il secondo appuntamento di bell hooks e noi: verso un approccio intersezionale e femminista nelle pratiche educative, laboratorio di pedagogia trasformativa, ispirata al pensiero della filosofa afroamericana bell hooks. L’ultimo incontro sarà tenuto da Chiara Antonucci, dell’associazione Scosse, e Vanessa Roghi, storica e ricercatrice.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Cinema

Prosegue The 48 Hour Film Project Roma – Everybody loves cinema, il progetto dell’Associazione Le Bestevem giunto alla sua XVII edizione. Il 1° dicembre dalle 16 alle 19 al Teatro dei Contrari (viale dei Quattro Venti 38), Valentina Bertuzzi terrà una masterclass di regia e sceneggiatura per principianti (partecipazione gratuita). Dal 3 al 5 dicembre sono diversi gli appuntamenti ospitati al Nuovo Cinema Aquila.

Dalle 16.30 alle 20.30 e poi dalle 23 alle 00.30, verranno proiettati i cortometraggi realizzati durante il weekend del concorso; dalle 22 alle 23, il pubblico potrà, inoltre, incontrare alcuni ex partecipanti del concorso (attrici, attori, registi, sceneggiatori) divenuti apprezzati e noti professionisti del cinema italiano, che racconteranno al pubblico come è cambiata la loro vita. Interverranno: Aldo Iuliano, Guglielmo Poggi e Filippo Contri. Nelle stesse giornate, dalle 21 alle 22, presso Co.so – Cocktail & Social (via Braccio da Montone 80), attrici e attori ma anche professionisti del cinema si esibiranno in concerto. Ingresso libero.

Il 30 novembre la Casa del Cinema di Villa Borghese ospiterà l’ultimo appuntamento in omaggio a uno dei più innovativi direttori della fotografia della storia della settima arte, Tonino Delli Colli, a cent’anni dalla sua nascita: alle ore 21, presso la Sala Cinecittà, è in programma la proiezione di Pasqualino settebellezze diretto da Lina Wertmüller.

La programmazione dell’ultimo mese del 2023 si aprirà il 2 dicembre con un Omaggio a Marina Cicogna, scomparsa lo scorso 4 novembre, produttrice tra le più geniali e illuminate della nostra storia, icona indiscussa di stile e creatività. Nei giorni successivi, spazio al grande cineasta Elio Petri, uno dei più importanti autori del cinema italiano, con una retrospettiva di cinque film selezionati fra quelli più noti e premiati della sua filmografia.

Info: www.casadelcinema.it.

Al Nuovo Cinema Aquila, il 30 novembre al termine della proiezione delle 21 del film Gli oceani sono veri, incontro con il regista Tommaso Santambrogio. Dopo il clamore ottenuto alle Giornate degli Autori, svoltesi nell’ambito della Mostra di Venezia 2023, nel corso della serata il regista risponderà alle domande del pubblico, accompagnato da Mimmo Calopresti, direttore artistico della sala del Pigneto.

Dal 1° al 7 dicembre appuntamento con la II edizione del RIDF Rome International Documentary Festival che vedrà sullo schermo i 26 film selezionati nell’ambito della manifestazione dedicata al cinema documentario di creazione.

Il calendario completo è disponibile sul sito https://www.cinemaaquila.it.