Covid, mascherine sul lavoro obbligatorie: poi verifica a giugno

Stando a quanto riportato dall’Ansa, dalla riunione delle parti sociali con il Ministero del Lavoro, della Salute e Mise, sarebbe emerso di mantenere il protocollo di sicurezza anti–Covid nei luoghi di lavoro, che prevede anche l’uso obbligatorio delle mascherine. Mascherina Ffp2

I dispositivi di sicurezza, infatti, secondo il protocollo, devono essere indossati “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”, ma non nel caso di attività svolte da soli. Inoltre, entro fine giugno, potrebbe esserci così una verifica e un successivo aggiornamento in merito.

Mascherine obbligatorie sul lavoro, poi verifica a giugno

La segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David, come riportato sempre dall’agenzia, ha commentato: “Bene il mantenimento della validità del Protocollo così com’è in tutte le sue parti. Consideriamo utile fare una successiva e prima verifica a giugno“.

La vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, aveva rivelato l’intenzione di richiedere al Governo “l’uso della mascherina per i lavoratori almeno fino al 15 giugno. In particolare per tutti quelli a contatto con il pubblico. Come i supermercati e negozi con grande affluenza di persone. I protocolli” aveva anche aggiunto “dovranno essere semplificati ma non aboliti, vanno dismessi gradualmente. Riscontriamo ancora molti casi di positività tra i nostri collaboratori”.

