Roma, sedicenne precipitata dal balcone: forse il suicidio per un brutto voto

Sul caso della sedicenne precipitata dal balcone in via Mattia Battistini a Roma indagano i Carabinieri della compagnia Trastevere. Si cerca di ricostruire gli ultimi momenti di vita della adolescente ma anche i suoi rapporti con i compagni di classe con gli insegnanti. Secondo quanto trapela dalle indagini la ragazzina è caduta dal balcone della sua casa mentre il fratello dormiva in un’altra stanza.

Suicidio sedicenne a Roma, forse a causa del rendimento scolastico

La giovane era stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Gemelli di Roma dopo esser stata soccorsa nel cortile condominiale.

Gli inquirenti ipotizzano che si sia trattato di un suicidio, dai social della ragazzina non sarebbe emersa alcuna lite o coinvolgimento in episodi di bullismo. Non ci sono biglietti, lettere o altri messaggi che potessero far presagire questo dramma.

Nello zaino della giovanissima è stato però ritrovato un compito con un brutto voto. Gli investigatori stanno ascoltando la famiglia e gli insegnanti per capire se il tragico gesto possa essere legato al rendimento scolastico. Secondo alcune testate la procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

Immagine di Archivio non legata ai fatti descritti

© Riproduzione riservata