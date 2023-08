Covid. Mascherine, ministro Schillaci: non più obblighi ma senso di responsabilità

Al chiuso o in presenza di assembramenti non vige più l’obbligo di indossare mascherine Ffp2. Lo ha stabilito il nuovo Decreto Omnibus, appena approvato dal consiglio dei Ministri. “Sin dall’inizio del mio mandato in questo ministero – ha commentato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite del Tg1 – ho sempre chiesto responsabilità ai cittadini. Credo che le italiane e gli italiani capiscano bene a cosa ci siamo riferiti: non più obblighi ma senso di responsabilità. Credo che anche questa fase verrà vissuta serenamente”.

“È chiaro – ha concluso l’esponente del governo – che come accade per le malattie infettive, per l’influenza, in caso di positività, soprattutto se vi sono sintomatologie, il buon senso invita a non andare vicino alle persone fragili e alle persone anziane. Ma sono certo che, come hanno sempre fatto, gli italiani risponderanno bene anche a questa nuova fase”.

