Covid Italia, su i contagi: 21.309 casi, +44% in 7 giorni

Crescono i contagi Covid in Italia. Nell'ultima settimana si registrano 21.309 casi, in aumento del 44% rispetto ai 14.863 della scorsa settimana. Questo il dato del monitoraggio Covid-19, a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Terza settimana di aumento anche per l'incidenza: nell'ultima settimana, i dati mostrano "un'incidenza dei casi diagnosticati e segnalati pari a 31 casi per 100mila abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (24 casi per 100mila abitanti). L'incidenza sale nella maggior parte delle regioni e province autonome, con valori non superiori a 53 casi per 100mila abitanti. L'incidenza più elevata è stata riportata in Sardegna (53 casi per 100mila abitanti) e la più bassa in Basilicata (8 casi per 100mila abitanti)". "Cresce anche l'occupazione dei letti in area medica, che si attesta al 3% (era al 2,7% la scorsa settimana) con un totale di 1.872 ricoverati. Aumenta anche l'occupazione delle terapie intensive (0,6% rispetto allo 0,4% della rilevazione della scorsa settimana), dove sono ricoverate 49 persone", sottolinea il monitoraggio.

